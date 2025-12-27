التحالف بقيادة السعودية: التحركات العسكرية المخالفة لجهود خفض التصعيد في حضرموت باليمن سيتم التعامل معها لحماية المدنيين

أكد المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية اللواء تركي المالكي أن أي تحركات عسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي، الفصيل الانفصالي الرئيسي في جنوب اليمن، تتعارض مع جهود خفض التصعيد في محافظة حضرموت الشرقية سيتم التعامل معها لحماية المدنيين، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية الرسمية صباح اليوم السبت.



ويأتي هذا التصريح استجابة لطلب رئيس المجلس القيادي الرئاسي اليمني رشاد العليمي بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين في حضرموت "تيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي".