زيلينسكي: الهجوم على كييف يظهر أن روسيا "لا تريد إنهاء الحرب"

إعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن الهجوم الروسي الأخير على كييف يُظهر أن روسيا "لا تريد إنهاء الحرب"، وذلك قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي دونالد ترامب حول خطة لوقف الحرب.



وقال زيلينسكي إثر غارات روسية بالمسيّرات والصواريخ أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل: "لا يريد الروس إنهاء الحرب، ويسعون إلى استغلال كل فرصة للإمعان في معاناة أوكرانيا وزيادة ضغوطهم على الآخرين حول العالم".