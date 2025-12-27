الضربات الأميركية في نيجيريا الخميس استهدفت تنظيم الدولة الإسلامية وجماعة لاكوراوا المرتبطة به

أعلن متحدث باسم الرئيس النيجيري لوكالة فرانس برس أن الضربات التي نفّذتها الولايات المتحدة على نيجيريا استهدفت مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية قدموا من منطقة الساحل لمساعدة جماعة لاكوروا الجهادية وعصابات "قطاع طرق".وأوضح دانيال بوالا، المتحدث باسم الرئيس بولا تينوبو، لوكالة فرانس برس: "تمكّن تنظيم الدولة الإسلامية من شق طريقه عبر منطقة الساحل لتقديم المساعدة لجماعة لاكوراوا وقطاع الطرق من خلال تزويدهم إمدادات وتدريبات".وأضاف: "تم استهداف تنظيم الدولة الإسلامية ولاكوراوا وقطاع الطرق".