الرئيس الإيراني يقول إن بلاده تواجه "حربا شاملة" تشنها الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ان بلاده تواجه "حربا شاملة" تشنّها الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل، بعد مرور ستة أشهر على الضربات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية.وقال في تصريحات للموقع الإلكتروني للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي: "برأيي، نحن في حرب شاملة بمواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا، لا يريدون لبلدنا أن يكون واقفا".