بيان مشترك لمجموعة من الدول تعلن الرفض القاطع لإعلان إسرائيل اعترافها بإقليم "أرض الصومال"

أكّد وزراء خارجية الأردن ومصر والجزائر وجزر القمر وجبيوتي وجامبيا وإيران والعراق والكويت وليبيا والمالديف ونيجيريا وسلطنة عُمان وباكستان وفلسطين وقطر والسعودية والصومال والسودان وتركيا واليمن ومنظّمة التعاون الإسلامي في بيان مشترك ما يلي:١- الرفض القاطع لإعلان إسرائيل أمس ٢٦ كانون الأول ٢٠٢٥ اعترافها بإقليم "أرض الصومال" الكائن في جمهورية الصومال الفيدرالية، على ضوء التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتأثيراته الخطيرة على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يعكس كذلك عدم اكتراث إسرائيل الواضح والتام بالقانون الدولي.٢- الإدانة بأشدّ العبارات لهذا الاعتراف الذي يمثّل خرقًا سافرًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي أكّد على الحفاظ على سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها.٣- الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أيّ إجراءات من شأنها الإخلال بوحدة الصومال، وسلامته الإقليمية، وسيادته على كامل أراضيه.٤- إنّ الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثّل سابقة خطيرة وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.٥- الرفض القاطع للربط بين هذا الإجراء وأيّ مخطّطات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، المرفوضة شكلًا وموضوعًا وبشكل قاطع.