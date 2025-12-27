كارني: تحقيق السلام في أوكرانيا يتطلب استعدادا روسيّا للتعاون

دان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني "همجية" الهجمات التي نفّذتها روسيا ليلا على كييف، وشدد أن أي اتفاق سلام في أوكرانيا سيتطلب استعدادا روسيّا للتعاون، وذلك خلال استقباله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كندا.



وقال خلال تبادل قصير مع الصحافة إلى جانب زيلينسكي في هاليفاكس: "لدينا الوسائل لتحقيق سلام عادل ودائم (في أوكرانيا)، لكن هذا يتطلب استعدادا روسيّا للتعاون"، ودان "همجية" الضربات الروسية على العاصمة الأوكرانية ليل الجمعة السبت.