الاتحاد الأوروبي يدعو إلى احترام سيادة الصومال بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

دعا الاتحاد الأوروبي إلى احترام سيادة الصومال بعدما اعترفت إسرائيل رسميا بمنطقة أرض الصومال كدولة مستقلة.



وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي أنور العنوني في بيان إن التكتل "يؤكد مجددا أهمية احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفدرالية وفقا لدستورها ومواثيق الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة".