الجيش الإسرائيلي يفرض "إغلاقا كاملا" في بلدة قباطية بالضفة الغربية

نفّذ الجيش الإسرائيلي عمليات في بلدة قباطية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة التي انطلق منها منفذ هجوم مركب أودى بشخصين في إسرائيل في اليوم السابق، وأشار وزير الدفاع إلى أن المنطقة تخضع لـ"إغلاق كامل".



وكان الجيش أطلق عملية عسكرية كبيرة الجمعة في قباطية، مسقط رأس الفلسطيني البالغ 34 عاما الذي طعن شابة إسرائيلية تبلغ 18 عاما ودهس رجلا ستينيا بسيارته في شمال إسرائيل.



وأظهرت لقطات لوكالة فرانس برس السبت جنودا إسرائيليين يحملون بنادق آلية وهم يتحركون في شوارع البلدة، فيما انتشرت أيضا مركبات مدرعة.



وكانت المحلات مغلقة، لكن كان بالإمكان رؤية رجال وأطفال يتجولون في الأنحاء.



وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان إن الجيش "يعمل بقوة ضد البؤر الإرهابية في قرية قباطية"، مؤكدا "إغلاق القرية المطوقة بالكامل".



وأضاف: "نطبّق سياسة هجومية لا هوادة فيها ضد الإرهاب الفلسطيني".