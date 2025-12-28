لافروف: روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات نُشرت اليوم الأحد أن روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال وتعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزأ من الصين.



وفي حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء، حث لافروف اليابان أيضا على "التفكير مليا" فيما وصفه بأنه توجه نحو العسكرة"، في إشارة إلى تنامي النزعة العسكرية في اليابان.