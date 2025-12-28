لافروف: القوات الأوروبية في أوكرانيا ستكون أهدافا مشروعة لروسيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات نشرتها وكالة تاس الحكومية للأنباء اليوم الأحد أن أي وحدات عسكرية أوروبية يتم نشرها في أوكرانيا ستصبح أهدافا مشروعة للقوات المسلحة الروسية.



كما اتهم لافروف، دون تقديم أدلة، الساسة الأوروبيين بأنهم مدفوعون "بأطماع" في علاقاتهم مع كييف متجاهلين مصالح شعب أوكرانيا وشعوب دولهم.