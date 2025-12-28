"سانا": إنقاذ أشخاص من الغرق أثناء محاولتهم عبور نهر الكبير الجنوبي بين لبنان وسوريا

كشفت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "فرق الدفاع المدني، بمؤازرة عناصر من الجيش العربي السوري، تمكنت خلال الليلة الماضية من إنقاذ عدد من الأشخاص من الغرق أثناء محاولتهم اجتياز نهر الكبير الجنوبي في محيط قريتي الشبرونية والدبوسية قرب مدينة تلكلخ في ريف حمص الغربي، وذلك خلال محاولتهم العبور بطرق غير شرعية من وإلى الأراضي اللبنانية".



وقال قائد فريق مركز تلكلخ التابع لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث منير قدور، في تصريح لـ"سانا"، إن "المركز تلقى بلاغاً عن غرق أشخاص قرب قرية الشبرونية، وهي منطقة تشهد محاولات عبور غير شرعية، وعلى الفور تحركت الفرق المختصة بالمعدات اللازمة إلى الموقع".



وأوضح أنه" تم العثور على امرأتين وشاب، حيث قُدمت لهم الإسعافات الأولية ونُقلوا إلى مشفى تلكلخ الوطني لتلقي العلاج".



وأشار قدور إلى أن "الناجين أفادوا بأن مجموعتهم كانت تضم 11 شخصاً، عاد أربعة منهم إلى الأراضي اللبنانية، فيما جرفت المياه أشخاصاً آخرين".



ولفت إلى أنه" يجري التنسيق مع الجانب اللبناني صباح اليوم للدخول إلى الطرف الآخر ومتابعة أعمال البحث من الجهة اللبنانية".



