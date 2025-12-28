عودة الكهرباء إلى 750 ألف منزل في كييف

أعلنت شركة (دي.تي.إي.كيه)، أكبر شركة خاصة للكهرباء في أوكرانيا، اليوم الأحد أنها أعادت التيار الكهربائي إلى ما يقرب من 750 ألف منزل في كييف بعد يوم من هجوم جوي روسي أدى إلى عمليات قطع طارئ للتيار.



وأسفر هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة في وقت مبكر من أمس السبت عن مقتل شخصين وانقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون منزل في العاصمة ومحيطها.



وقالت الشركة في بيان إن المستهلكين في منطقة الضفة اليمنى من كييف عادوا إلى الانقطاع المخطط له للتيار الكهربائي، لكن الوضع لا يزال "أكثر صعوبة" في الضفة اليسرى، حيث لا يزال القطع الطارئ للكهرباء ساريا.



وكثفت روسيا قصف نظام الطاقة في أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية في الوقت الذي تمضي فيه قدما في هجومها الميداني وسط جهود السلام التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.