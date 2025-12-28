البرلمان الصومالي يقر بطلان اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"

في مقديشو، أقرّ البرلمان الصومالي بالإجماع، قرارا يُعلن بطلان اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال".



وقالت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية إن أعضاء مجلسي برلمان جمهورية الصومال الفيدرالية عقدوا اجتماعا استثنائيا لبحث اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال".



وأضافت أن أعضاء المجلسين وافقوا بالإجماع على قرار برفض ومنع انتهاك إسرائيل للسيادة الإقليمية لجمهورية الصومال الفيدرالية.



إلى ذلك، تعقد جامعة الدول العربية اليوم اجتماعا طارئا حول هذا الملف، كما دعت مقديشو مجلس الامن للانعقاد للهدف نفسه.