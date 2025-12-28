تظاهرات في الساحل السوري...

في الساحل السوري، لبى عدد من أبناء الطائفة العلوية دعوة المرجعية العلوية المقيمة في فرنسا غزال غزال لتنظيم مظاهرات تندد باللااستقرار الامني في المناطق العلوية في حمص واللاذقية وطرطوس.



التظاهرات أتت بعد يومين من تفجير مسجد يرتاده أبناء هذه الأقلية، أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.



وخلال المظاهرات، انتشرت قوات الامن، وتدخلت لفض مناوشات بين المتظاهرين وآخرين احتجوا ضدّهم.



وتزامنا، كانت مواقف شعبية دانت بيان الشيخ غزال غزال، ورفضت المشاركة بالتحركات التي دعا إليها.