انطلقت ثلاثة أقمار صناعية إيرانية إلى الفضاء على متن صواريخ سويوز الروسية في إطار توسيع البلدين الخاضعين لعقوبات أميركية لتعاونهما في مجال الفضاء، وفق ما اوضحت وسائل إعلام إيرانية.
واعتمدت إيران بشكل متزايد على حليفتها روسيا لإطلاق الأقمار الصناعية على مدى السنوات القليلة الماضية، ومن المقرر أن تساهم الأقمار الثلاثة الأحدث في المراقبة التي تفيد مجالات الزراعة والموارد الطبيعية والبيئة.
وقال سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي للتلفزيون الرسميّ: "صمم وأنتج علماء إيرانيون هذه الأقمار الصناعية... رغم كل العقوبات والتهديدات" في إشارة إلى الإجراءات الغربية المتعلقة ببرنامج طهران النوويّ.
وأضاف: "نعمل مع (روسيا) في مجالات مختلفة. بعضها واضح وبعضها لا نرغب في توضيحه".