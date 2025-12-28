انطلقت ثلاثة أقمار صناعية إيرانية ‍إلى الفضاء على متن صواريخ سويوز الروسية في إطار توسيع البلدين الخاضعين لعقوبات أميركية ⁠لتعاونهما في مجال الفضاء، وفق ما اوضحت وسائل إعلام إيرانية.

واعتمدت إيران بشكل متزايد على حليفتها ‍روسيا لإطلاق ‍الأقمار الصناعية ‌على مدى السنوات القليلة الماضية، ومن المقرر أن ⁠تساهم الأقمار الثلاثة الأحدث في المراقبة التي تفيد مجالات الزراعة والموارد الطبيعية والبيئة.

وقال سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي للتلفزيون ⁠الرسميّ: "صمم وأنتج علماء ‍إيرانيون هذه الأقمار الصناعية... رغم كل ‍العقوبات والتهديدات" في ‌إشارة إلى الإجراءات الغربية المتعلقة ببرنامج طهران النوويّ.

وأضاف: "نعمل مع (روسيا) في مجالات مختلفة. بعضها واضح وبعضها لا نرغب في توضيحه".