زيلينسكي وترامب يجتمعان في فلوريدا اليوم لبحث خطة السلام

يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب في فلوريدا للإتفاق على خطة إنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنهما يواجهان خلافات كبيرة حول قضايا حاسمة والاستفزازات المتمثلة في الهجمات الجوية الروسية.



وقال زيلينسكي للصحفيين إنه يعتزم مناقشة مصير منطقة دونباس المتنازع عليها في شرق أوكرانيا خلال الاجتماع في مقر إقامة ترامب في فلوريدا، بالإضافة إلى مستقبل محطة زابوريجيا للطاقة النووية وغيرها من القضايا.

وقال سيرهي كيسليتسيا نائب وزير الخارجية الأوكراني على منصة ”إكس“، إن زيلينسكي والوفد المرافق له وصلوا إلى فلوريدا في وقت متأخر من مساء السبت.

ويأتي اجتماع زيلينسكي مع ترامب، المقرر عقده في الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي (18.00 بتوقيت جرينتش)، بعد أسابيع من الجهود الدبلوماسية.

وكثف الحلفاء الأوروبيون، رغم استبعادهم في بعض الأحيان من المفاوضات، جهودهم لرسم ملامح ضمان أمني لما بعد الحرب لكييف تدعمه الولايات المتحدة.