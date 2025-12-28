ترامب: الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا في مراحلها النهائية

وصلت الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا إلى "مراحلها النهائية"، وفق ما أعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب.

والتقى ترامب نظيره الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي، لمناقشة خطة سلام جديدة.

وقال ترامب: "أعتقد أنّنا في المراحل النهائية من المحادثات، وسنرى ما سيحدث. وإلا سوف يستمر الأمر لفترة طويلة"، مضيفا أنّه ليس لديه موعد نهائي لهذه العملية.

وأشار إلى أنّ الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين، الذي تحدث إليه هاتفيا قبل لقائه مع زيلينسكي، "جاد للغاية" في شأن السلام.

وأكد أنّه سيكون هناك "اتفاق قوي" لضمان أمن أوكرانيا، وسيشمل الدول الأوروبية.