اتصال إيراني - سعودي يبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

ناقش وزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية في اتصال هاتفي.



وخلال هذا الاتصال، تم بحث قضايا العلاقات الثنائية بين إيران والمملكة العربية السعودية وتبادل وجهات النظر.

وأشار عراقجي، في معرض حديثه عن التطورات في جنوب اليمن، إلى ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها، وضرورة تنفيذ خارطة الطريق.

وأكد وزير الخارجية السعودي، في معرض تأكيده على أهمية استمرار التوافق والتعاون بين دول المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار، على ضرورة محاسبة الكيان الصهيوني.