مقتل شخص وفقد 2 في جنوب إسبانيا جراء سيول

شهدت المقاطعات الجنوبية والشرقية في إسبانيا أمطارًا غزيرة السبت والأحد تسببت في سيول أسفرت عن مقتل شخص وفقد اثنين آخرين، في حين جرفت مياه الأنهار المتدفقة سيارات ودراجات نارية، كما نصحت السلطات السكان بالبقاء في منازلهم.





وفي بلنسية، أصدرت السلطات تحذيرات وحثت السكان على البقاء في منازلهم وفي مناطق مرتفعة.

كما أصدرت ثماني مناطق أخرى تحذيرات للسكان من مخاطر محتملة مؤكدة على ضرورة الاستعداد لتفاقم الوضع.

وفاجأت الأمطار الغزيرة التي هطلت في بلنسية العام الماضي السلطات، حيث ألقى كثيرون باللوم على المسؤولين المحليين ومسؤولي الحكومة لتأخرهم في تحذير الناس، مما دفع في النهاية رئيس الإقليم إلى الاستقالة.

وفي مدينة ملقة، كتب الحرس المدني الإسباني في منشور على منصة ”إكس“ أن عناصره تمكنت من العثور على جثة رجل جرفت المياه سيارته اليوم. ولا يزال شخص آخر كان برفقته في عداد المفقودين.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية أن فرق الطوارئ تجري أيضًا عمليات بحث عن شاب في غرناطة جرفته المياه لدى محاولته عبور نهر.