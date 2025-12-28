ترامب: زيلينسكي وبوتين "جادان" بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا​

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اعتقاده بأنّ الرئيسين الأوكراني والروسي "جادان" بشأن السلام، وذلك أثناء لقائه فولوديمير زيلينسكي في فلوريدا، وبعد محادثة هاتفية مع فلاديمير بوتين، لمناقشة خطة سلام جديدة.



وفيما أشار ترامب إلى أنّ الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا "وصلت إلى مراحلها النهائية"، أضاف أنّه ليس لديه موعد نهائي لهذه العملية.

وردًا على سؤال عمّا إذا كان بوتين ملتزمًا بالسلام رغم الهجمات التي ينفذها على أوكرانيا، قال ترامب أثناء لقائه زيلينسكي في مقر إقامته في مارالاغو "إنه جاد للغاية".

وقال: "أستطيع القول إنني أعتقد أن أوكرانيا شنت بعض الهجمات القوية للغاية أيضا، ولا أقول ذلك بشكل سلبي. أعتقد أنه ربما يتعيّن عليك القيام بذلك".

من جهة أخرى، أشار الرئيس الأميركي إلى أنّه سيكون هناك "اتفاق قوي" لضمان أمن أوكرانيا في إطار خطة السلام، موضحا أنّ هذا الاتفاق سيشمل الدول الأوروبية.

ومن جانبه، أكد الكرملين أنّ المحادثة "دارت في جو ودي".

وقال المستشار الدبلوماسي للرئاسة الروسية يوري أوشاكوف للصحافيين "اتفق الطرفان على التحدث مجددًا عبر الهاتف بعد اللقاء بين الرئيس الأميركي وزيلينسكي".

كما أشار إلى أنّ "روسيا والولايات المتحدة متفقتان على وجهة النظر نفسها، وهي أنّ الاقتراح الأوكراني والأوروبي لوقف إطلاق النار مؤقتا... لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد النزاع وإلى استئناف الأعمال العدائية".