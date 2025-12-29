زعيم كوريا الشمالية يشهد تدريبات على إطلاق صواريخ كروز

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون شهد تدريبات على إطلاق صواريخ كروز استراتيجية بعيدة المدى.





وأوضحت الوكالة أن كيم عبر عن ارتياحه بينما كانت الصواريخ كروز تحلق في مدارها المحدد فوق البحر غرب شبه الجزيرة الكورية وتصيب هدفها.

وقال كيم "يُعد التحقق من موثوقية وسرعة استجابة مكونات الردع النووي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بشكل منتظم... إجراء ينم عن المسؤولية " في وقت "تواجه (فيه البلاد) تهديدات أمنية مختلفة"، مستخدما الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

ونقلت الوكالة عن كيم تأكيده أن بيونجيانج ستواصل تكريس كل جهودها لتطوير قدراتها القتالية النووية.