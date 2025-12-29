الأخبار
الصين تجري مناورات عسكرية حول تايوان وسط توترات مع اليابان

2025-12-29 | 01:36
الصين تجري مناورات عسكرية حول تايوان وسط توترات مع اليابان

حرّك الجيش الصيني وحدات من الجيش والبحرية والقوات الجوية والقوات الصاروخية حول تايوان من أجل مناورات "المهمة العادلة 2025"، والتي تهدف إلى اختبار الاستعداد القتالي وتوجيه "تحذير شديد اللهجة" ضد أي تحركات نحو استقلال تايوان.

 

وأعلنت قيادة المنطقة الشرقية أن المناورات ستشمل تدريبات بالذخيرة الحية غدًا الثلاثاء، وذلك في بيان يتضمن رسمًا بيانيًا يحدد خمس مناطق محيطة بالجزيرة ستخضع لقيود بحرية وجوية لمدة 10 ساعات اعتبارًا من الساعة 8:30 صباحًا (0030 بتوقيت جرينتش).

وتأتي هذه المناورات في أعقاب تصاعد الخطاب الصيني بشأن مطالبات بكين الإقليمية بعد أن أشارت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي إلى أن هجوما صينيا افتراضيا على تايوان قد يؤدي إلى رد عسكري من طوكيو.

وقال شي يي، المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية في الصين في بيان "هذه (التدريبات) بمثابة تحذير جاد للقوى الانفصالية الداعية إلىاستقلال تايوانوقوى التدخل الخارجي".

وأضاف: ”تركز المناورات على التدريب على دوريات الاستعداد القتالي البحري والجوي، واكتساب السيطرة المتكاملة، وإغلاق الموانئ والمناطق الرئيسية، وإجراء الردع متعدد الأبعاد“.

وأصدر الجيش ملصقًا بعنوان "دروع العدالة: تحطيم الأوهام"، يظهر فيه درعان ذهبيان مزينان بشارة جيش التحرير الشعبي الصيني وسور الصين العظيم، إلى جانب ثلاث طائرات عسكرية وسفينتين.

ولم تستجب وزارة الدفاع التايوانية على الفور لطلب التعليق على هذا الأمر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أخبار دولية

مناورات

عسكرية

تايوان

توترات

اليابان

