نتانياهو يلتقي ترامب في الولايات المتحدة لبحث ملفي غزة وإيران

يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو حليفه دونالد ترامب في الولايات المتحدة، لعقد محادثات تركز على المرحلة التالية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



ويتوقع أن يحاول نتانياهو طرح ملف إيران، في ظل تقارير تفيد بأنه سيدعو إلى مزيد من الضربات الأميركية على الجمهورية الإسلامية.



وتفيد تقارير بأنّ ترامب الذي قال إنّ نتانياهو طلب عقد المحادثات، يسعى للإعلان في موعد أقربه كانون الثاني عن حكومة تكنوقراط فلسطينية في غزة ونشر قوة دولية لحفظ الاستقرار.



ومن المقرر بأن يجتمع الزعيمان عند الساعة الواحدة بعد الظهر (18,00 ت غ)، حسب البيت الأبيض.



وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان إنّ نتانياهو سيبحث المرحلة الثانية من الاتفاق والتي تنص على ضمان "نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح".



كما أنه سيطرح "الخطر الذي تشكله إيران ليس بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط فحسب، بل كذلك للولايات المتحدة"، حسب ما ذكرت بيدروسيان قبل مرافقة رئيس الوزراء الإسرائيليّ في رحلته إلى الولايات المتحدة.