الرئيس الصومالي يزور تركيا الثلاثاء بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال
أخبار دولية
2025-12-29 | 10:22
مشاهدات عالية
الرئيس الصومالي يزور تركيا الثلاثاء بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال
يزور الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الثلاثاء تركيا، الحليف القريب لبلاده، وذلك بعد أربعة أيام من اعتراف إسرائيل باستقلال إقليم أرض الصومال الانفصالي، وفق ما أعلنت الرئاسة التركية.
وقال مدير الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، في منشور على منصة إكس، إن المحادثات خلال الزيارة "ستتناول أيضا الوضع الراهن في الصومال في إطار مكافحة الإرهاب، والإجراءات التي تتخذها الحكومة الفدرالية الصومالية لتحقيق الوحدة الوطنية، إضافة إلى التطورات الإقليمية".
أخبار دولية
الصومال
تركيا
حسن شيخ محمود
التالي
كتائب القسام تؤكد استشهاد المتحدث باسمها أبو عبيدة في غارة إسرائيلية في غزة
نتانياهو يلتقي ترامب في الولايات المتحدة لبحث ملفي غزة وإيران
السابق
0
أخبار دولية
17:14
ترامب ترامب يتوعّد حماس بأشد العواقب إذا لم تتخل عن سلاحها: إسرائيل "التزمت" بخطة الهدنة في غزة
أخبار دولية
17:14
ترامب ترامب يتوعّد حماس بأشد العواقب إذا لم تتخل عن سلاحها: إسرائيل "التزمت" بخطة الهدنة في غزة
0
أخبار دولية
15:03
ترامب: استهداف مرسى لقوارب يُشتبه بتهريبها مخدّرات من فنزويلا
أخبار دولية
15:03
ترامب: استهداف مرسى لقوارب يُشتبه بتهريبها مخدّرات من فنزويلا
0
أخبار دولية
14:26
ترامب ينتقد الهجوم الذي اتهمت روسيا أوكرانيا بشنه على مقر إقامة بوتين
أخبار دولية
14:26
ترامب ينتقد الهجوم الذي اتهمت روسيا أوكرانيا بشنه على مقر إقامة بوتين
0
أخبار دولية
14:06
ترامب سيدعم هجومًا سريعًا على إيران إذا واصلت بناء قدراتها النووية
أخبار دولية
14:06
ترامب سيدعم هجومًا سريعًا على إيران إذا واصلت بناء قدراتها النووية
