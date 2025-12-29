الرئيس الصومالي يزور تركيا الثلاثاء بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

يزور الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الثلاثاء تركيا، الحليف القريب لبلاده، وذلك بعد أربعة أيام من اعتراف إسرائيل باستقلال إقليم أرض الصومال الانفصالي، وفق ما أعلنت الرئاسة التركية.



وقال مدير الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، في منشور على منصة إكس، إن المحادثات خلال الزيارة "ستتناول أيضا الوضع الراهن في الصومال في إطار مكافحة الإرهاب، والإجراءات التي تتخذها الحكومة الفدرالية الصومالية لتحقيق الوحدة الوطنية، إضافة إلى التطورات الإقليمية".