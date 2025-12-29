لافروف: كييف أطلقت مسيّرات باتّجاه مقر إقامة بوتين في منطقة نوفغورود

اتهمت روسيا كييف بإطلاق مسيرات على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نوفغورود الواقعة بين موسكو وسان بطرسبرغ، معلنة أنها تعتزم "مراجعة" موقفها في المفاوضات الجارية من أجل وضع حد للحرب بعد "الهجوم الإرهابي".



وأعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف في بيان، أن أوكرانيا أطلقت ليل الأحد الإثنين 91 مسيرة على "المقر الرسمي" لبوتين في منطقة نوفغورود وأن الدفاعات الجوية أسقطتها كلها، مشيرا إلى أن روسيا حددت أهدافا "لضربات انتقامية" و"ستراجع موقفها التفاوضي".

ولاحقا، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بمحاولة "تقويض" الجهود الدبلوماسية بين كييف وواشنطن.



وقال زيلينسكي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إن "روسيا تعود مجددا، مستخدمة تصريحات خطيرة لتقويض كل نتائج جهودنا الدبلوماسية المشتركة مع فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب".



وندّد زيلينسكي بما اعتبره "كذبا" من جانب روسيا، إزاء استهداف مقر إقامة بوتين، معتبرا أن موسكو "تُمهّد ببساطة لتنفيذ ضربات، على الأرجح على العاصمة، وربما على مبان حكومية".