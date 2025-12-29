الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كتائب القسام تؤكد عدم التخلي عن السلاح قبيل لقاء ترامب ونتنياهو

أخبار دولية
2025-12-29 | 11:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كتائب القسام تؤكد عدم التخلي عن السلاح قبيل لقاء ترامب ونتنياهو
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
كتائب القسام تؤكد عدم التخلي عن السلاح قبيل لقاء ترامب ونتنياهو

جدّدت كتائب عزالدين القسام، الجناح المسلّح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تأكيدها عدم التخلي عن سلاحها، وهي قضية رئيسية يُتوقّع أن تكون على جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المرتقبة في وقت لاحق.
     
وقال المتحدث الجديد باسم كتائب القسّام، والذي اعتمد اسم سلفه الراحل أبو عبيدة، في بيان مصوّر إن "شعبنا يدافع عن نفسه ولن يتخلى عن سلاحه طالما بقي الاحتلال، ولن يستسلم ولو قاتل بأظافره".
     
 

أخبار دولية

كتائب القسام

السلاح

ترامب

نتنياهو

LBCI التالي
البيت الأبيض: ترامب أجرى مكالمة هاتفية "إيجابية" مع بوتين بشأن أوكرانيا
المحكمة العليا الإسرائيلية تعلّق قرار الحكومة بإغلاق إذاعة الجيش
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:06

كتائب القسام تؤكد استشهاد المتحدث باسمها أبو عبيدة في غارة إسرائيلية في غزة

LBCI
أخبار دولية
07:49

عشية لقاء ترامب ونتنياهو… ملفات متعددة تنتظر البحث

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-05

الجزيرة: كتائب القسام تسلم الصليب الأحمر الدوليّ جثة أسير إسرائيليّ

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-04

كتائب القسام: سنسلم رفات رهينة في الثامنة مساء اليوم بالتوقيت المحلي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:14

ترامب ترامب يتوعّد حماس بأشد العواقب إذا لم تتخل عن سلاحها: إسرائيل "التزمت" بخطة الهدنة في غزة

LBCI
أخبار دولية
15:03

ترامب: استهداف مرسى لقوارب يُشتبه بتهريبها مخدّرات من فنزويلا

LBCI
أخبار دولية
14:26

ترامب ينتقد الهجوم الذي اتهمت روسيا أوكرانيا بشنه على مقر إقامة بوتين

LBCI
أخبار دولية
14:06

ترامب سيدعم هجومًا سريعًا على إيران إذا واصلت بناء قدراتها النووية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-07

فيصل الصايغ لـ"جدل": الأهم بموضوع التفاوض هو المضمون وليس الشكل

LBCI
منوعات
2025-11-27

رحيل مفجع للإعلامية المصرية هبة الزياد… توفيت أثناء نومها بعد أشهر من التعرّض للابتزاز

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-08

الرئيس عون هنأ القاضي في مجلس شورى الدولة كارل عيراني لفوزه بشهادة تقدير من الأمم المتحدة بالتعاون مع الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد بعد نيله جائزة مكافحة الفساد من وزارة الخارجية الأميركية كما منحه وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-25

المستشار الدبلوماسيّ لرئيس الإمارات: لا يمكن للجماعات المتطرفة العنيفة المرتبطة أو ذات الصلة الواضحة بجماعة الإخوان المسلمين أن تحدد مستقبل السودان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:06

ترامب سيدعم هجومًا سريعًا على إيران إذا واصلت بناء قدراتها النووية

LBCI
حال الطقس
14:00

انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الـLBCI تواكب القمة العالمية للرياضة في دبي... ومقابلات مع أبرز النجوم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

رسالة من الفاتيكان إلى الجنوبيين لستم وحدكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

من الاغتراب إلى لبنان: خبرات تبحث عن فرصة في مؤتمر LDE

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مشروع قانون الفجوة إلى مجلس النواب... فما مصيره؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

عام جديد تستقبله الـLBCI والاستعدادات من البيروت هول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

احتجاجات الساحل تفتح ملف السيطرة في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

سرّ اللقاءات من أجل لبنان!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
03:47

أمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات… اليكم طقس الأيام المقبلة

LBCI
أخبار لبنان
04:23

اليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج…

LBCI
أخبار لبنان
07:12

احالة مشروع القانون المتعلّق بالانتظام الماليّ واسترداد الودائع الى مجلس النواب...اليكم النّص النهائيّ

LBCI
حال الطقس
14:00

انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول

LBCI
اقتصاد
09:51

وزير المالية أصدر تعميما بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال 2025

LBCI
أخبار لبنان
09:25

قائد الجيش استقبل السفير الإيراني

LBCI
اقتصاد
10:58

حبيب: مجلس الوزراء يوافق على رفع رأس مال مصرف الإسكان من 100 مليار ليرة إلى 150 ملياراً

LBCI
أخبار دولية
11:10

إغلاق متاجر في طهران احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More