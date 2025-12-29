كتائب القسام تؤكد عدم التخلي عن السلاح قبيل لقاء ترامب ونتنياهو

جدّدت كتائب عزالدين القسام، الجناح المسلّح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تأكيدها عدم التخلي عن سلاحها، وهي قضية رئيسية يُتوقّع أن تكون على جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المرتقبة في وقت لاحق.وقال المتحدث الجديد باسم كتائب القسّام، والذي اعتمد اسم سلفه الراحل أبو عبيدة، في بيان مصوّر إن "شعبنا يدافع عن نفسه ولن يتخلى عن سلاحه طالما بقي الاحتلال، ولن يستسلم ولو قاتل بأظافره".