البيت الأبيض: ترامب أجرى مكالمة هاتفية "إيجابية" مع بوتين بشأن أوكرانيا

أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مكالمة هاتفية "إيجابية" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الإثنين بشأن الحرب مع أوكرانيا، غداة عقده لقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فلوريدا، على ما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض.وقالت كارولاين ليفيت عبر إكس إن "الرئيس ترامب اختتم مكالمة إيجابية مع الرئيس بوتين بشأن أوكرانيا" وذلك بعدما اتهمت موسكو كييف بإطلاق مسيرات على مقر بوتين، معلنة أنها "ستراجع" موقفها التفاوضي حول إنهاء الحرب.