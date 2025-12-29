الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
البقاع
2
o
الجنوب
14
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
البقاع
2
o
الجنوب
14
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الولايات المتحدة تتعهد بمساعدات إنسانية بملياري دولار للأمم المتحدة
أخبار دولية
2025-12-29 | 12:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الولايات المتحدة تتعهد بمساعدات إنسانية بملياري دولار للأمم المتحدة
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أن الولايات المتحدة تعهدت بتقديم مساعدات منقذة للحياة بقيمة ملياري دولار لعشرات الملايين ممن يواجهون الجوع والمرض في أكثر من 12 دولة العام المقبل، وذلك بعد خفض إدارة الرئيس دونالد ترامب المساعدات الخارجية بشكل كبير في عام 2025.
وخفضت الولايات المتحدة إنفاقها على المساعدات هذا العام، وقلص مانحون غربيون بارزون أيضا، مثل ألمانيا، المساعدات مع تحولهم إلى زيادة الإنفاق على الدفاع مما تسبب في أزمة تمويل حادة للمنظمة الدولية.
وأعلنت الوزارة أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سيشرف على المساعدات التي تعهدت بها الولايات المتحدة اليوم الاثنين.
ووصفت الوزارة ذلك بأنه نموذج جديد للمساعدات تم الاتفاق عليه مع الأمم المتحدة بهدف جعل تمويل المساعدات وتوصيلها أكثر كفاءة.
وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن إجمالي المساهمات الأميركية للأمم المتحدة في مجال العمل الإنساني انخفض إلى حوالي 3.38 مليار دولار في عام 2025، أي حوالي 14.8 بالمئة من مساهمات دول العالم. وانخفض هذا المبلغ بشكل حاد من 14.1 مليار دولار في العام السابق، ومن ذروة بلغت 17.2 مليار دولار في عام 2022.
وأطلقت الأمم المتحدة في وقت سابق من كانون الأول الحالي نداء لجمع 23 مليار دولار في عام 2026 للوصول إلى 87 مليون شخص معرضين للخطر، أي نصف المبلغ الذي كان مطلوبا لعام 2025 وهو 47 مليار دولار، مما يعكس تراجع دعم المانحين رغم زيادة الاحتياجات العالمية لمستوى قياسي.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر إن الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة تعاني من ضغط هائل ونقص في التمويل، مما يعني أنه يجب اتخاذ "خيارات قاسية" لإعطاء الأولوية لمن هم في أمس الحاجة إليها .
واعتبر فليتشر في بيان، أن تعهد الولايات المتحدة "استثمار تاريخي في الإنسانية"، وأنه تصويت على الثقة في الإصلاح الذي قامت به الأمم المتحدة في مجال العمل الإنساني.
أخبار دولية
الولايات المتحدة
مساعدات إنسانية
الأمم المتحدة
التالي
محادثات بين ترامب ونتنياهو وخلافات على أكثر من ملف
مقرر أمميّ يطلب فتح تحقيق بـ"اغتيال" مسؤولين أفغان سابقين في إيران
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-12-05
الولايات المتحدة توافق على بيع قنابل لكندا بقيمة 2,68 مليار دولار
أخبار دولية
2025-12-05
الولايات المتحدة توافق على بيع قنابل لكندا بقيمة 2,68 مليار دولار
0
أخبار دولية
2025-10-10
الولايات المتحدة تعدّ برنامج دعم اقتصادي للأرجنتين بقيمة 20 مليار دولار
أخبار دولية
2025-10-10
الولايات المتحدة تعدّ برنامج دعم اقتصادي للأرجنتين بقيمة 20 مليار دولار
0
آخر الأخبار
2025-10-14
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تقديرات تكلفة إعادة إعمار غزة تصل إلى 70 مليار دولار
آخر الأخبار
2025-10-14
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تقديرات تكلفة إعادة إعمار غزة تصل إلى 70 مليار دولار
0
أخبار دولية
2025-10-01
الولايات المتحدة تتعهد ضمان أمن قطر بعد الضربة الاسرائيلية
أخبار دولية
2025-10-01
الولايات المتحدة تتعهد ضمان أمن قطر بعد الضربة الاسرائيلية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:14
ترامب ترامب يتوعّد حماس بأشد العواقب إذا لم تتخل عن سلاحها: إسرائيل "التزمت" بخطة الهدنة في غزة
أخبار دولية
17:14
ترامب ترامب يتوعّد حماس بأشد العواقب إذا لم تتخل عن سلاحها: إسرائيل "التزمت" بخطة الهدنة في غزة
0
أخبار دولية
15:03
ترامب: استهداف مرسى لقوارب يُشتبه بتهريبها مخدّرات من فنزويلا
أخبار دولية
15:03
ترامب: استهداف مرسى لقوارب يُشتبه بتهريبها مخدّرات من فنزويلا
0
أخبار دولية
14:26
ترامب ينتقد الهجوم الذي اتهمت روسيا أوكرانيا بشنه على مقر إقامة بوتين
أخبار دولية
14:26
ترامب ينتقد الهجوم الذي اتهمت روسيا أوكرانيا بشنه على مقر إقامة بوتين
0
أخبار دولية
14:06
ترامب سيدعم هجومًا سريعًا على إيران إذا واصلت بناء قدراتها النووية
أخبار دولية
14:06
ترامب سيدعم هجومًا سريعًا على إيران إذا واصلت بناء قدراتها النووية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-12
أدرعي: روقوا ما زلتُ هنا وما زلت المتحدّثَ
أخبار لبنان
2025-11-12
أدرعي: روقوا ما زلتُ هنا وما زلت المتحدّثَ
0
صحة وتغذية
2025-11-14
دراسة جديدة: شكل جسمك قد يحدد مصيرك مع السكري أكثر من وزنك وهذه التفاصيل
صحة وتغذية
2025-11-14
دراسة جديدة: شكل جسمك قد يحدد مصيرك مع السكري أكثر من وزنك وهذه التفاصيل
0
آخر الأخبار
2025-11-20
جابر للـLBCI: يجب أن تكون كل المصارف في لبنان ممكننة ونعمل بجهد كي نصبح Cashless Economy فهناك حساسية بين المواطن والمصارف وهو يلجأ إلى شركات الأموال
آخر الأخبار
2025-11-20
جابر للـLBCI: يجب أن تكون كل المصارف في لبنان ممكننة ونعمل بجهد كي نصبح Cashless Economy فهناك حساسية بين المواطن والمصارف وهو يلجأ إلى شركات الأموال
0
أخبار لبنان
2025-12-27
وزارة الصحة تحذر من موجة الإنفلونزا الموسمية A(H3N2) وتدعو إلى الالتزام بالتدابير الوقائية
أخبار لبنان
2025-12-27
وزارة الصحة تحذر من موجة الإنفلونزا الموسمية A(H3N2) وتدعو إلى الالتزام بالتدابير الوقائية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:06
ترامب سيدعم هجومًا سريعًا على إيران إذا واصلت بناء قدراتها النووية
أخبار دولية
14:06
ترامب سيدعم هجومًا سريعًا على إيران إذا واصلت بناء قدراتها النووية
0
حال الطقس
14:00
انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول
حال الطقس
14:00
انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الـLBCI تواكب القمة العالمية للرياضة في دبي... ومقابلات مع أبرز النجوم!
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الـLBCI تواكب القمة العالمية للرياضة في دبي... ومقابلات مع أبرز النجوم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
رسالة من الفاتيكان إلى الجنوبيين لستم وحدكم
تقارير نشرة الاخبار
13:54
رسالة من الفاتيكان إلى الجنوبيين لستم وحدكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من الاغتراب إلى لبنان: خبرات تبحث عن فرصة في مؤتمر LDE
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من الاغتراب إلى لبنان: خبرات تبحث عن فرصة في مؤتمر LDE
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مشروع قانون الفجوة إلى مجلس النواب... فما مصيره؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مشروع قانون الفجوة إلى مجلس النواب... فما مصيره؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
عام جديد تستقبله الـLBCI والاستعدادات من البيروت هول
تقارير نشرة الاخبار
13:44
عام جديد تستقبله الـLBCI والاستعدادات من البيروت هول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
احتجاجات الساحل تفتح ملف السيطرة في سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:39
احتجاجات الساحل تفتح ملف السيطرة في سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
سرّ اللقاءات من أجل لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:36
سرّ اللقاءات من أجل لبنان!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
03:47
أمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات… اليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
03:47
أمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات… اليكم طقس الأيام المقبلة
2
أخبار لبنان
04:23
اليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج…
أخبار لبنان
04:23
اليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج…
3
أخبار لبنان
07:12
احالة مشروع القانون المتعلّق بالانتظام الماليّ واسترداد الودائع الى مجلس النواب...اليكم النّص النهائيّ
أخبار لبنان
07:12
احالة مشروع القانون المتعلّق بالانتظام الماليّ واسترداد الودائع الى مجلس النواب...اليكم النّص النهائيّ
4
حال الطقس
14:00
انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول
حال الطقس
14:00
انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول
5
اقتصاد
09:51
وزير المالية أصدر تعميما بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال 2025
اقتصاد
09:51
وزير المالية أصدر تعميما بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال 2025
6
أخبار لبنان
09:25
قائد الجيش استقبل السفير الإيراني
أخبار لبنان
09:25
قائد الجيش استقبل السفير الإيراني
7
اقتصاد
10:58
حبيب: مجلس الوزراء يوافق على رفع رأس مال مصرف الإسكان من 100 مليار ليرة إلى 150 ملياراً
اقتصاد
10:58
حبيب: مجلس الوزراء يوافق على رفع رأس مال مصرف الإسكان من 100 مليار ليرة إلى 150 ملياراً
8
أخبار دولية
11:10
إغلاق متاجر في طهران احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية
أخبار دولية
11:10
إغلاق متاجر في طهران احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More