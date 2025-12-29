الولايات المتحدة تتعهد بمساعدات إنسانية بملياري دولار للأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أن الولايات المتحدة تعهدت بتقديم مساعدات منقذة للحياة بقيمة ملياري دولار لعشرات الملايين ممن يواجهون الجوع والمرض في أكثر من 12 دولة العام المقبل، وذلك بعد خفض إدارة الرئيس دونالد ترامب المساعدات الخارجية بشكل كبير في عام 2025.وخفضت الولايات المتحدة إنفاقها على المساعدات هذا العام، وقلص مانحون غربيون بارزون أيضا، مثل ألمانيا، المساعدات مع تحولهم إلى زيادة الإنفاق على الدفاع مما تسبب في أزمة تمويل حادة للمنظمة الدولية.وأعلنت الوزارة أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سيشرف على المساعدات التي تعهدت بها الولايات المتحدة اليوم الاثنين.ووصفت الوزارة ذلك بأنه نموذج جديد للمساعدات تم الاتفاق عليه مع الأمم المتحدة بهدف جعل تمويل المساعدات وتوصيلها أكثر كفاءة.وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن إجمالي المساهمات الأميركية للأمم المتحدة في مجال العمل الإنساني انخفض إلى حوالي 3.38 مليار دولار في عام 2025، أي حوالي 14.8 بالمئة من مساهمات دول العالم. وانخفض هذا المبلغ بشكل حاد من 14.1 مليار دولار في العام السابق، ومن ذروة بلغت 17.2 مليار دولار في عام 2022.وأطلقت الأمم المتحدة في وقت سابق من كانون الأول الحالي نداء لجمع 23 مليار دولار في عام 2026 للوصول إلى 87 مليون شخص معرضين للخطر، أي نصف المبلغ الذي كان مطلوبا لعام 2025 وهو 47 مليار دولار، مما يعكس تراجع دعم المانحين رغم زيادة الاحتياجات العالمية لمستوى قياسي.وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر إن الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة تعاني من ضغط هائل ونقص في التمويل، مما يعني أنه يجب اتخاذ "خيارات قاسية" لإعطاء الأولوية لمن هم في أمس الحاجة إليها .واعتبر فليتشر في بيان، أن تعهد الولايات المتحدة "استثمار تاريخي في الإنسانية"، وأنه تصويت على الثقة في الإصلاح الذي قامت به الأمم المتحدة في مجال العمل الإنساني.