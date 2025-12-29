الأخبار
مقرر أمميّ يطلب فتح تحقيق بـ"اغتيال" مسؤولين أفغان سابقين في إيران

أخبار دولية
2025-12-29 | 12:18
مقرر أمميّ يطلب فتح تحقيق بـ"اغتيال" مسؤولين أفغان سابقين في إيران

طالب المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت بفتح تحقيق مستقل في شأن "الاغتيالات التي طالت مؤخرا في إيران عناصر سابقين في قوات الأمن" التابعة للجمهورية الأفغانية السابقة التي سقطت مع سيطرة حركة طالبان على السلطة في 2021.
     
وأعرب بينيت عبر إكس عن "قلقه الكبير حيال الاغتيالات الأخيرة في إيران لعناصر في قوات الأمن التابعة لجمهورية أفغانستان الإسلامية، ومن بينهم الجنرال إكرام الدين سريع والقائد محمد أمين ألماس".
     
وأوضح أن "هذه الجرائم يجب أن تكون موضع تحقيق مستقل، ويجب التعرف على منفذيها ومحاكمتهم".
     
وسئل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن هذه المسألة خلال مؤتمر صحافي، فقال إن "الحادث الذي تذكرونه والذي استُهدف فيه لاجئون أفغان بهجوم مسلح، تتابعه سلطاتنا المكلفة الأمن واحترام القانون عن كثب منذ البداية".
     
وأضاف: "تحقيق يجري وأؤكد لكم أننا لن نسمح بتقويض أمن مجتمعنا أو أمن الذين يعيشون فيه".
     
ونددت "جبهة تحرير أفغانستان"، وهي مجموعة تقول إنها تضم عناصر في قوات الأمن الأفغانية السابقة، عبر إكس بـ"اغتيال" الجنرال سريع الذي عرفت عنه على أنه ضابط سابق رفيع المستوى في الشرطة، ومحمد أمين ألماس، متهمة "عناصر تابعين لطالبان" بالوقوف خلف العمليتين.

أخبار دولية

أمميّ

تحقيق

بـ"اغتيال"

مسؤولين

أفغان

سابقين

إيران

