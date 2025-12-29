ترامب ينتقد الهجوم الذي اتهمت روسيا أوكرانيا بشنه على مقر إقامة بوتين

انتقد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب هجومًا بمسيّرات اتّهمت روسيا أوكرانيا بشنّه على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما تنفيه كييف.



وقال لصحافيين في مقر إقامته بمارالاغو في فلوريدا: "ليس الوقت مناسبًا"، وذلك في خضم محادثات لإنهاء الغزو الروسيّ لأوكرانيا.



وأضاف: "هل تعرفون من أخبرني بذلك؟ الرئيس بوتين، في وقت مبكر من الصباح، قال إنه تعرض لهجوم. هذا الأمر ليس جيدا"، وأشار إلى أن بوتين كان "غاضبا جدا حيال ذلك".



ولفت إلى "إنها فترة حساسة. ليس الوقت مناسبا. أن تكون هجوميا ردا على هجوم، شيء، وأن تهاجم منزله شيء آخر. ليس الوقت مناسبا لفعل شيء كهذا".