ترامب ترامب يتوعّد حماس بأشد العواقب إذا لم تتخل عن سلاحها: إسرائيل "التزمت" بخطة الهدنة في غزة

ترامب يتوعّد حماس بأشد العواقب إذا لم تتخل عن سلاحها: إسرائيل "التزمت" بخطة الهدنة في غزة

أخبار دولية
2025-12-29 | 17:14
ترامب يتوعّد حماس بأشد العواقب إذا لم تتخل عن سلاحها: إسرائيل "التزمت" بخطة الهدنة في غزة

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إسرائيل "التزمت" بخطة الهدنة في غزة.
     
وقال ترامب: "لستُ قلقا من أيّ شيء تفعله إسرائيل. أنا قلق مما يفعله الآخرون أو ربما لا يفعلونه. لكني لستُ قلقا. لقد التزموا (الإسرائيليون) بالخطة".

وحذّر الرئيس الأميركي حركة حماس من أنها ستدفع "ثمنا باهظا" إذا لم تتخل سريعا عن سلاحها في إطار صفقة غزة.
     
وقال ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فلوريدا: "إذا لم يتخلوا عن سلاحهم، وهو ما وافقوا عليه، فسيتعين عليهم أن يدفعوا ثمنا باهظا". وأضاف: "عليهم أن يتخلوا عن سلاحهم خلال فترة زمنية وجيزة نسبيا".

وكشف ترامب أنه ونتنياهو لا يتفقان تماما بشأن الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، لكنه لم يوضح طبيعة الخلاف.

وسُئل الرئيس الأميركي عما إذا كان لديه رسالة لنتنياهو بشأن الضفة الغربية، وما إذا كان قلقا من أن يؤدي عنف المستوطنين هناك إلى تقويض السلام، فأجاب: "أجرينا نقاشا مطولا ومكثفا بخصوص الضفة الغربية. ولا أستطيع القول إننا نتفق 100 بالمئة بشأنها، لكننا سنتوصل إلى اتفاق بهذا الصدد".

من جهة أخرى، تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب "القضاء" على أي محاولة إيرانية لإعادة التسلّح. وقال: "آمل ألا يحاولوا إعادة بناء قدراتهم، لأنه إذا فعلوا، فلن يكون أمامنا خيار سوى القضاء على تلك المحاولة سريعا جدا".

أما بشأن سوريا، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه واثق من أن الزعيمين الإسرائيلي والسوري سيتوصلان إلى اتفاق.

وقال: "أنا متأكد من أن إسرائيل والرئيس السوري أحمد الشرع سيتوصلان إلى اتفاق. وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك".

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "مصلحتنا هي إقامة حدود سلمية مع سوريا".

أخبار دولية

ترامب

نتنياهو

حماس

غزة

سوريا

إيران

LBCI
أخبار دولية
2025-10-05

ترامب يتوعد "بالقضاء التام" على حماس إذا رفضت تسليم السلطة

LBCI
أخبار دولية
2025-10-20

ترامب يتوعد "القضاء" على حركة حماس إن انتهكت اتفاق غزة

LBCI
أخبار دولية
2025-11-02

ترامب: الرئيس الصيني يدرك "العواقب" إذا غزت بلاده تايوان

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-02

ترامب: الرئيس الصيني يدرك "العواقب" إذا غزت بلاده تايوان

LBCI
أخبار دولية
06:13

السلطات السورية تفرض حظر تجوال ليليا في مدينة اللاذقية عقب أعمال عنف طائفية

LBCI
أخبار دولية
05:59

إيران تصنّف البحرية الكندية "منظمة إرهابية"

LBCI
أخبار دولية
05:56

الكرملين يرفض تقديم أدلّة على تنفيذ مسيّرات أوكرانية هجوما على مقر إقامة بوتين

LBCI
أخبار دولية
05:33

كييف: روسيا لم تقدّم "أدلة معقولة" على الاتهامات بمهاجمة مقر إقامة بوتين

LBCI
آخر الأخبار
05:35

بيان عن 4 أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني: استخدام مؤسسات الدولة لتصفية الحسابات انحراف عن هدف تشكيل المجلس

LBCI
أمن وقضاء
02:25

انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز

LBCI
أخبار دولية
05:56

الكرملين يرفض تقديم أدلّة على تنفيذ مسيّرات أوكرانية هجوما على مقر إقامة بوتين

LBCI
آخر الأخبار
02:46

الرئيس جوزاف عون استقبل النائب ملحم رياشي موفدًا من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع حيث قدم له التهنئة بمناسبة الأعياد وكان اللقاء مناسبة للتباحث في الأوضاع الراهنة

LBCI
رياضة
03:22

الـLBCI تواكب لليوم الثاني القمة العالمية للرياضة في دبي... وهكذا تبدو الصورة

LBCI
أخبار دولية
01:47

مجلس القيادة الرئاسي اليمني المدعوم من السعودية: على قوات الإمارات الخروج من البلاد خلال 24 ساعة

LBCI
أخبار دولية
14:06

ترامب سيدعم هجومًا سريعًا على إيران إذا واصلت بناء قدراتها النووية

LBCI
حال الطقس
14:00

انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الـLBCI تواكب القمة العالمية للرياضة في دبي... ومقابلات مع أبرز النجوم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

رسالة من الفاتيكان إلى الجنوبيين لستم وحدكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

من الاغتراب إلى لبنان: خبرات تبحث عن فرصة في مؤتمر LDE

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مشروع قانون الفجوة إلى مجلس النواب... فما مصيره؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

عام جديد تستقبله الـLBCI والاستعدادات من البيروت هول

LBCI
حال الطقس
14:00

انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول

LBCI
أمن وقضاء
02:25

انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز

LBCI
حال الطقس
02:21

منخفض جوي جديد غدًا...

LBCI
أخبار لبنان
07:12

احالة مشروع القانون المتعلّق بالانتظام الماليّ واسترداد الودائع الى مجلس النواب...اليكم النّص النهائيّ

LBCI
خبر عاجل
02:41

السعودية تدعو الامارات للانسحاب من اليمن خلال ٢٤ ساعة وتعرب عن اسفها لما قامت به من ضغط على قوات المجلس الجنوبي

LBCI
اقتصاد
09:51

وزير المالية أصدر تعميما بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال 2025

LBCI
خبر عاجل
16:14

ترامب: حزب الله يتعامل بشكل سيئ وسنرى ما سيحدث

LBCI
أخبار دولية
11:10

إغلاق متاجر في طهران احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية

