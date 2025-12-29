ترامب ترامب يتوعّد حماس بأشد العواقب إذا لم تتخل عن سلاحها: إسرائيل "التزمت" بخطة الهدنة في غزة

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إسرائيل "التزمت" بخطة الهدنة في غزة.



وقال ترامب: "لستُ قلقا من أيّ شيء تفعله إسرائيل. أنا قلق مما يفعله الآخرون أو ربما لا يفعلونه. لكني لستُ قلقا. لقد التزموا (الإسرائيليون) بالخطة".



وحذّر الرئيس الأميركي حركة حماس من أنها ستدفع "ثمنا باهظا" إذا لم تتخل سريعا عن سلاحها في إطار صفقة غزة.



وقال ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فلوريدا: "إذا لم يتخلوا عن سلاحهم، وهو ما وافقوا عليه، فسيتعين عليهم أن يدفعوا ثمنا باهظا". وأضاف: "عليهم أن يتخلوا عن سلاحهم خلال فترة زمنية وجيزة نسبيا".



وكشف ترامب أنه ونتنياهو لا يتفقان تماما بشأن الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، لكنه لم يوضح طبيعة الخلاف.



وسُئل الرئيس الأميركي عما إذا كان لديه رسالة لنتنياهو بشأن الضفة الغربية، وما إذا كان قلقا من أن يؤدي عنف المستوطنين هناك إلى تقويض السلام، فأجاب: "أجرينا نقاشا مطولا ومكثفا بخصوص الضفة الغربية. ولا أستطيع القول إننا نتفق 100 بالمئة بشأنها، لكننا سنتوصل إلى اتفاق بهذا الصدد".



من جهة أخرى، تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب "القضاء" على أي محاولة إيرانية لإعادة التسلّح. وقال: "آمل ألا يحاولوا إعادة بناء قدراتهم، لأنه إذا فعلوا، فلن يكون أمامنا خيار سوى القضاء على تلك المحاولة سريعا جدا".



أما بشأن سوريا، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه واثق من أن الزعيمين الإسرائيلي والسوري سيتوصلان إلى اتفاق.



وقال: "أنا متأكد من أن إسرائيل والرئيس السوري أحمد الشرع سيتوصلان إلى اتفاق. وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك".



من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "مصلحتنا هي إقامة حدود سلمية مع سوريا".