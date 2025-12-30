أكسيوس: ترامب وكبار مستشاريه طالبوا نتنياهو بتغيير سياسته في الضفة الغربية

أفاد موقع أكسيوس بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبار مستشاريه طلبوا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماعهم تغيير سياسات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.



ولم يتسن لرويترز التأكد من التقرير على الفور.



وتتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل لكبح هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية التي يقطنها 2.7 مليون فلسطيني ولطالما شكلت جزءا أساسيا في خطط إقامة دولة فلسطينية.