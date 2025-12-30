الجيش الأميركي: مقتل 2 في غارة على قارب يشتبه في تهريبه مخدرات

أعلن الجيش الأميركي أنه قتل رجلين في غارة على قارب يشتبه في تهريبه للمخدرات في المياه الدولية شرق المحيط الهادي أمس الاثنين.



وقالت القيادة الجنوبية الأميركية في منشور على موقع إكس: "نفذت قوة المهام المشتركة ساذرن سبير ضربة ديناميكية فتاكة على قارب تديره منظمات مصنفة بأنها إرهابية في المياه الدولية".



وذكر الجيش الأميركي أنه لم يصب أي من أفراده خلال العملية.