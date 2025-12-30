الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تركيا تسعى لإبرام اتفاق مع سوريا عام 2026 للتنقيب عن الطاقة البحرية

أخبار دولية
2025-12-30 | 00:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تركيا تسعى لإبرام اتفاق مع سوريا عام 2026 للتنقيب عن الطاقة البحرية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تركيا تسعى لإبرام اتفاق مع سوريا عام 2026 للتنقيب عن الطاقة البحرية

أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار الاثنين أن تركيا تسعى لإبرام اتفاق مع سوريا في العام 2026 للتنقيب عن الطاقة البحرية.
     
وصرح الوزير في مقابلة مع موقع الأخبار التركي GDH أنه "لدينا اتفاق إطاري عام مع سوريا. ومع ذلك، ستكون هناك حاجة إلى اتفاق محدد للتنقيب البحري. نأمل في إبرامه عام 2026".
     
وقال: "أنا لا أقول إن عمليات الحفر ستبدأ في العام 2026، لكن بعد توقيع الاتفاق، قد نحتاج إلى إجراء دراسات زلزالية للحصول على معلومات عن طبيعة الأرض".
     
ووقّعت تركيا وسوريا اتفاقا في أيار يهدف إلى تطوير التعاون في قطاع الطاقة وتعزيزه.
     
وقال بيرقدار وقتها إن "الاتفاق الذي وقعناه اليوم في مجالات الطاقة والتعدين والهيدروكربونات يشكّل خارطة طريق مهمة للخطوات المقبلة".
     
وما زالت تركيا تعتمد بشكل كبير على الواردات لتغطية حاجاتها من الطاقة، فيما يشير الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بانتظام إلى رغبة بلاده في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.
     
وفي صيف 2020، سعت تركيا إلى استكشاف رواسب هيدروكربونات في شرق البحر الأبيض المتوسط، ما أدى إلى توترات مع اليونان والاتحاد الأوروبي.
     
وفي آب 2020، أرسلت فرنسا طائرتين مقاتلتين من طراز رافال وسفينتين تابعتين للبحرية الفرنسية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، من الجانب اليوناني، عقب إبحار سفينة عروج ريس في منطقة متنازع عليها بين أنقرة وأثينا.
     

أخبار دولية

لإبرام

اتفاق

سوريا

للتنقيب

الطاقة

البحرية

LBCI التالي
الرئيس الإيراني يدعو للاستماع إلى "المطالب المشروعة" للمتظاهرين
الصين تطلق صواريخ باتجاه تايوان في مناورات حربية تحاكي حصارا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-20

روسيا ستفتح سفارة في توغو عام 2026 مع توسيع بوتين وجوده في إفريقيا

LBCI
أخبار دولية
2025-11-27

تركيا: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص ينتهك حقوق القبارصة الأتراك وغير مقبول

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-26

لبنان وقبرص يوقّعان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية: إنجاز استراتيجي يفتح أبواب التعاون في الطاقة والاقتصاد والأمن

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-06

لجنة الأشغال أٌقرت مشروع قانون ابرام إتفاقية للقرض المقدم من البنك الدولي لتمويل مشروع الطاقة المتجددة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:13

السلطات السورية تفرض حظر تجوال ليليا في مدينة اللاذقية عقب أعمال عنف طائفية

LBCI
أخبار دولية
05:59

إيران تصنّف البحرية الكندية "منظمة إرهابية"

LBCI
أخبار دولية
05:56

الكرملين يرفض تقديم أدلّة على تنفيذ مسيّرات أوكرانية هجوما على مقر إقامة بوتين

LBCI
أخبار دولية
05:33

كييف: روسيا لم تقدّم "أدلة معقولة" على الاتهامات بمهاجمة مقر إقامة بوتين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:35

بيان عن 4 أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني: استخدام مؤسسات الدولة لتصفية الحسابات انحراف عن هدف تشكيل المجلس

LBCI
أمن وقضاء
02:25

انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز

LBCI
أخبار دولية
05:56

الكرملين يرفض تقديم أدلّة على تنفيذ مسيّرات أوكرانية هجوما على مقر إقامة بوتين

LBCI
آخر الأخبار
02:46

الرئيس جوزاف عون استقبل النائب ملحم رياشي موفدًا من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع حيث قدم له التهنئة بمناسبة الأعياد وكان اللقاء مناسبة للتباحث في الأوضاع الراهنة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
03:22

الـLBCI تواكب لليوم الثاني القمة العالمية للرياضة في دبي... وهكذا تبدو الصورة

LBCI
أخبار دولية
01:47

مجلس القيادة الرئاسي اليمني المدعوم من السعودية: على قوات الإمارات الخروج من البلاد خلال 24 ساعة

LBCI
أخبار دولية
14:06

ترامب سيدعم هجومًا سريعًا على إيران إذا واصلت بناء قدراتها النووية

LBCI
حال الطقس
14:00

انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الـLBCI تواكب القمة العالمية للرياضة في دبي... ومقابلات مع أبرز النجوم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

رسالة من الفاتيكان إلى الجنوبيين لستم وحدكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

من الاغتراب إلى لبنان: خبرات تبحث عن فرصة في مؤتمر LDE

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مشروع قانون الفجوة إلى مجلس النواب... فما مصيره؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

عام جديد تستقبله الـLBCI والاستعدادات من البيروت هول

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
14:00

انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول

LBCI
أمن وقضاء
02:25

انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز

LBCI
حال الطقس
02:21

منخفض جوي جديد غدًا...

LBCI
أخبار لبنان
07:12

احالة مشروع القانون المتعلّق بالانتظام الماليّ واسترداد الودائع الى مجلس النواب...اليكم النّص النهائيّ

LBCI
خبر عاجل
02:41

السعودية تدعو الامارات للانسحاب من اليمن خلال ٢٤ ساعة وتعرب عن اسفها لما قامت به من ضغط على قوات المجلس الجنوبي

LBCI
اقتصاد
09:51

وزير المالية أصدر تعميما بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال 2025

LBCI
خبر عاجل
16:14

ترامب: حزب الله يتعامل بشكل سيئ وسنرى ما سيحدث

LBCI
أخبار دولية
11:10

إغلاق متاجر في طهران احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More