رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعلن الطوارئ في كافة أنحاء البلاد

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الثلاثاء حالة الطوارئ وألغى اتفاقا أمنيا مع دولة الإمارات بعد أن سيطر انفصاليون مدعومون منها على مساحات واسعة من الأراضي اليمنية.



وقال رئيس مجلس القيادة اليمني في بيان إنه قرر "إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة"، فيما أصدر قرارا منفصلا بإعلان حالة الطوارئ "لمدة 90 يوما قابلة للتمديد"، وفرض "حظر جوي وبحري وبري على كافة الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة".

