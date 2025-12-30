السعودية: أي مساس بأمننا الوطني خط أحمر

شددت السعودية اليوم الثلاثاء على أن أمنها الوطني خط أحمر ستدافع عنه، وذلك بعد ساعات من شن التحالف الذي تقوده المملكة هجوما على ميناء المكلا اليمني لاستهداف دعم عسكري خارجي قادم للانفصاليين الجنوبيين المدعومين من الإمارات.



وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن "أي مساس أو تهديد لأمننا الوطني هو خط أحمر لن تتردد المملكة حياله في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهته وتحييده".



وشددت في البيان على ضرورة "أن تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الخطوات المأمولة للمحافظة على العلاقات الثنائية بين البلدين".