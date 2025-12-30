تركيا: اعتقال 110 من المشتبه بهم في عملية ضد تنظيم الدولة الإسلامية

أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول أن الشرطة التركية اعتقلت 110 من المشتبه بهم في عملية ضد تنظيم الدولة الإسلامية اليوم الثلاثاء، بعد يوم من مقتل ثلاثة من رجال الشرطة وستة مسلحين في تبادل لإطلاق النار في شمال غرب البلاد.



ونفذت الشرطة حصارا استمر ثماني ساعات لمنزل في بلدة يالوفا الواقعة على ساحل بحر مرمرة جنوب إسطنبول، بعد أسبوع من اعتقال أكثر من 100 شخص يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية على خلفية اتهامات مزعومة بالتخطيط لتنفيذ هجمات خلال أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة.



وأصيب ثمانية من أفراد الشرطة وعنصر أمني آخر خلال مداهمة المنزل الذي كان واحدا من بين أكثر من 100 موقع استهدفته السلطات أمس الاثنين.



وكشف مكتب المدعي العام في بيان، أن الشرطة نفذت اليوم الثلاثاء 114 مداهمة في إسطنبول وإقليمين آخرين وألقت القبض على 110 من أصل 115 مشتبها بهم كانوا مطلوبين لديها.



وأفاد البيان بأن السلطات صادرت ملفات ووثائق رقمية متنوعة خلال العملية.



وكثفت تركيا عملياتها ضد المشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية هذا العام، مع عودة التنظيم إلى الظهور على مستوى العالم.