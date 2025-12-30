الأخبار
الحكومة اليمنية تثمن المواقف التاريخية للسعودية: ندعو المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانسحاب من محافظتي حضرموت والمهرة

2025-12-30
أعربت الحكومة اليمنية عن ترحيبها الكامل وتأييدها المطلق لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد محمد العليمي، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ في عموم أراضي الجمهورية، واتخاذ الإجراءات السيادية اللازمة لحماية أمن المواطنين، وصون وحدة وسيادة الدولة، والحفاظ على مركزها القانوني، في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها المحافظات الشرقية.

وأكدت الحكومة في بيان، أن إعلان حالة الطوارئ جاء استناداً إلى الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبناءً على توصيات مجلس الدفاع الوطني، كإجراء دستوري مشروع تفرضه الضرورة الوطنية، لمواجهة التمرد المسلح، وحماية السلم الأهلي، ومنع الانزلاق نحو الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة.

ورحبت الحكومة، بالإجراءات التي اتخذتها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، بما في ذلك تنفيذ ضربة جوية محدودة ودقيقة استهدفت دعماً عسكرياً خارجياً غير مشروع في ميناء المكلا، في إطار حماية المدنيين، ومنع عسكرة الموانئ والسواحل، والتصدي لمحاولات فرض وقائع بالقوة تهدد أمن حضرموت والمهرة، وأمن الملاحة الإقليمية والدولية.

وشددت الحكومة على أن التحركات العسكرية الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي، وإدخال أسلحة وقوات خارج الأطر الرسمية، تمثل خرقاً أمنياً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود التهدئة، وتهديداً مباشراً لأمن المواطنين ووحدة الدولة، كما تعطل بصورة جسيمة عجلة الإصلاحات الاقتصادية، وتقوض جهود الحكومة الرامية إلى تحسين الخدمات، وتخفيف المعاناة المعيشية عن المواطنين.

وأكدت الحكومة أن تفجير الجبهة الداخلية وتشتيت الجهد الوطني في هذه المرحلة الحساسة يخدم بشكل مباشر "مليشيا الحوثي الإرهابية"، ويمنحها فرصة لإطالة أمد الانقلاب، الأمر الذي يجعل وحدة الصف الوطني اليوم ضرورة عسكرية وسياسية لا تحتمل التأجيل.

وثمنت الحكومة عالياً المواقف التاريخية والثابتة للمملكة العربية السعودية، ودورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره، وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية، وحرصها الدائم على حماية المدنيين، وخفض التصعيد، ومنع انزلاق المحافظات الشرقية إلى صراعات تخدم أجندات معادية.

وجددت الحكومة "دعوتها للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المواقع والمعسكرات الى قوات درع الوطن والسلطات المحلية  في المحافظات، والالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية، والكف عن أي أعمال عسكرية أو تصعيدية تهدد أمن المواطنين وتقوض جهود التهدئة".

أخبار دولية

الحكومة اليمنية

السعودية

المجلس الانتقالي الجنوبي

حضرموت

المهرة

LBCI
آخر الأخبار
03:59

الحكومة اليمنية: نؤيد قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي ونثمن المواقف التاريخية للمملكة العربية السعودية

LBCI
آخر الأخبار
03:59

الحكومة اليمنية: ندين تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي وندعو إلى انسحابه فورا وتسليم المواقع للسلطات المحلية

LBCI
أخبار دولية
2025-12-25

السعودية تحث المجلس الانتقالي على الانسحاب من محافظتين يمنيتين سيطر عليهما في الآونة الأخيرة

LBCI
أخبار دولية
2025-12-08

مسؤول: المجلس الانتقالي الجنوبي موجود حاليا في كل محافظات جنوب اليمن

LBCI
أخبار دولية
06:13

السلطات السورية تفرض حظر تجوال ليليا في مدينة اللاذقية عقب أعمال عنف طائفية

LBCI
أخبار دولية
05:59

إيران تصنّف البحرية الكندية "منظمة إرهابية"

LBCI
أخبار دولية
05:56

الكرملين يرفض تقديم أدلّة على تنفيذ مسيّرات أوكرانية هجوما على مقر إقامة بوتين

LBCI
أخبار دولية
05:33

كييف: روسيا لم تقدّم "أدلة معقولة" على الاتهامات بمهاجمة مقر إقامة بوتين

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-28

جلسة للحكومة الخميس المقبل...

LBCI
منوعات
2025-12-26

هيلو كيتي ليست قطة"… تصريح رسمي يكشف حقيقة غير متوقعة وهذه التفاصيل

LBCI
حال الطقس
2025-12-23

منخفض جوي ضعيف اليوم والحرارة الى انخفاض...

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-22

الإمارات توجّه برقيات تهنئة إلى الرئيسين عون وسلام في عيد الاستقلال

