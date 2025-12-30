السلطات السورية تفرض حظر تجوال ليليا في مدينة اللاذقية عقب أعمال عنف طائفية

فرضت السلطات السورية حظر تجوال ليليا في مدينة اللاذقية وفق ما أفادت وزارة الداخلية، غداة أعمال عنف طائفية في أحياء ذات غالبية علوية.



وأعلنت وزارة الداخلية في بيان "فرض حظر تجوال في مدينة اللاذقية اعتبارا من الساعة الخامسة (عصرا) من يوم الثلاثاء" وحتى السادسة صباحا من اليوم التالي، مشيرة الى أنه "لا يشمل الحالات الطارئة".