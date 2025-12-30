إيران تصنّف البحرية الكندية "منظمة إرهابية"

صنّفت وزارة الخارجية الإيرانية البحرية الملكية الكندية "منظمة إرهابية"، وذلك ردا على تصنيف كندا للحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية في العام 2024.



وقالت الوزارة في بيان إنّ الخطوة جاءت ردا على تصنيف أوتاوا للحرس الثوري منظمة إرهابية "بما يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي".