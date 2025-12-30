تظاهرات طلابية في طهران وأصفهان

تظاهر الطلاب الثلاثاء في جامعات عدة في طهران وأصفهان للتنديد بتدهور الوضع الاقتصادي في اليوم الثالث على التوالي من الاحتجاجات في إيران.وقالت وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا" نقلا عن أحد مراسليها إن "هذه التظاهرات نُظّمت في طهران في جامعات بهشتي وخواجة نصير وشريف وأمير كبير وجامعة العلوم والثقافة وجامعة العلوم والتكنولوجيا إضافة إلى جامعة التكنولوجيا في أصفهان".