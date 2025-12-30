تركيا: اعتقال 357 شخصا في حملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أن الشرطة اعتقلت 357 مشتبها بهم في عملية ضد تنظيم الدولة الإسلامية اليوم الثلاثاء، بعد يوم من مقتل ثلاثة من رجال الشرطة وستة مسلحين في تبادل لإطلاق النار في شمال غرب البلاد.



وأوضح يرلي قايا أن السلطات نفذت مداهمات في 21 إقليما.



وكتب على إكس: "لم يسبق أن تركنا مجالا لأولئك الذين يحاولون إخضاع هذا البلد بالإرهاب، ولن نترك لهم مجالا في المستقبل أيضا".



وقال مكتب المدعي العام في وقت سابق إن الشرطة نفذت 114 مداهمة في إسطنبول وإقليمين آخرين وصادرت ملفات ووثائق رقمية متنوعة خلال العملية.