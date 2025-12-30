الإمارات تقول إن "لا أسلحة" في الشحنة التي دمرتها السعودية في اليمن

أعلنت الإمارات أنّ الشحنة التي دمرها التحالف بقيادة السعودية في اليمن لم تتضمن "أي أسلحة" وأنها كانت مخصصة "للقوات الإماراتية العاملة" في هذا البلد الغارق في حرب أهلية منذ أكثر من 10 سنوات.



وأوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) بيانًا للخارجية الإماراتية أكّدت فيه أن "الشحنة المشار إليها لم تتضمن أي أسلحة، وأن العربات التي تم إنزالها لم تكن مخصصة لأي طرف يمني، بل تم شحنها لاستخدامها من قبل القوات الإماراتية العاملة في اليمن".



وشددت على أنه "كان هناك تنسيق عالي المستوى بشأن هذه العربات بين دولة الإمارات والاشقاء في المملكة العربية السعودية واتفاق على أن المركبات لن تخرج من الميناء، إلا أن دولة الامارات تفاجأت باستهدافها في ميناء المكلا".



في سياق متصل، أكد البيان رفض الإمارات "للمزاعم المتعلقة بتأجيج الصراع اليمني".



كما عبّر عن رفضها الزجّ باسمها في التوتر الحاصل بين الأطراف اليمنية.











