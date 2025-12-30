عشر دول تحذر من استمرار الوضع الإنساني "الكارثي" في غزة

أعرب وزراء خارجية عشر دول الثلاثاء عن "قلقهم البالغ" إزاء "تدهور الوضع الإنساني مجددا" في غزة، واصفين الوضع بأنه "كارثي"، في ظل ظروف شتوية قاسية ونقص حاد في الإيواء والرعاية الصحية.



وجاء التحذير غداة تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حركة حماس بـ"عواقب وخيمة" إذا لم تلق سلاحها، في موقف عكس تنسيقا وثيقا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تزامنا مع تشديد إسرائيل القيود على عمل المنظمات الإنسانية في القطاع.



وقال وزراء خارجية بريطانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وايسلندا واليابان والنروج والسويد وسويسرا في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية البريطانية "مع حلول فصل الشتاء، يواجه المدنيون في غزة ظروفا مروعة مع هطول أمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة".



وأضاف البيان "لا يزال 1,3 مليون شخص بحاجة ماسة إلى دعم عاجل للإيواء. وأكثر من نصف المرافق الصحية تعمل جزئيا فقط وتعاني من نقص في المعدات والمستلزمات الطبية الأساسية. وقد أدى الانهيار التام للبنية التحتية للصرف الصحي إلى جعل 740 ألف شخص عرضة لخطر طوفانات سامة".

