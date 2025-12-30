عقوبات أميركية على إيران وفنزويلا بسبب تجارة الطائرات المسيرة

أعلنت واشنطن الثلاثاء فرض عقوبات تستهدف تجارة إيران بالطائرات المسيّرة مع فنزويلا، في خطوة تأتي في ظل تصعيد الضغوط الأميركية على الرئيس الفنزويلي اليساري نيكولاس مادورو.



واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية عشرة أفراد وكيانات في فنزويلا وإيران على خلفية قضايا تشمل شراء طائرات مسيّرة إيرانية الصنع، وجهود الحصول على مواد كيميائية تُستخدم في الصواريخ الباليستية، ومسائل أخرى.



وقال نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي "تُحاسب وزارة الخزانة إيران وفنزويلا على نتشرهما المتمادي والمتهور للأسلحة الفتاكة في جميع أنحاء العالم".



وأضاف في بيان "سنواصل اتخاذ إجراءات سريعة لحرمان من يُسهّلون للمجمع الصناعي العسكري الإيراني استخدام النظام المالي الأميركي".



جاء الإعلان عن هذه العقوبات في وقت صعّدت إدارة دونالد ترامب الضغط على مادورو الذي اتهم الرئيس الأميركي بالسعي للإطاحة بنظامه.

