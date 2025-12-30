تايوان ترى أن المناورات الصينية في محيطها باءت بالفشل

قالت تايوان إن المناورات العسكرية بالذخيرة الحية التي تجريها بكين منذ الإثنين لمحاكاة حصار الجزيرة باءت بالفشل على الرغم من حشد عشرات الطائرات القتالية والسفن.



وقال هسييه جيه-شينغ المسؤول الرفيع في وزارة الدفاع التايوانية المعني بالاستخبارات "في ما يخصّ نيّتهم فرض حصار، أظنّ أن خفر السواحل التابعين لنا سبق لهم أن أوضحوا أن هذا الحصار لم يحدث في الواقع".



وكان الرئيس التايواني لاي تشينغ تي قد دان "بشدة" التحرّك الصيني في وقت سابق الثلاثاء، قائلا في منشور على فيسبوك "تتجاهل الصين تطلعات المجتمع الدولي إلى السلام، وتتعمد تقويض الاستقرار الإقليمي من خلال الترهيب العسكري. هذا استفزاز سافر للأمن الإقليمي والنظام الدولي، وأنا أدينه بشدة".



وفي منشور سابق، أكد لاي تشينغ تي أنّه يتصرف بمسؤولية "لعدم تصعيد التوترات وإثارة نزاعات".



وعبر الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا الثلاثاء عن قلقها مؤكدة حرصها على الاستقرار في المنطقة.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأوروبية أنيتا هيبر إن "السلام والاستقرار في مضيق تايوان لهما أهمية استراتيجية للأمن والازدهار الإقليميين والدوليين"، داعية بكين إلى "ضبط النفس".



وقالت الخارجية الألمانية إن المناورات العسكرية الصينية تؤدي إألى "زيادة التوتر وتمس بالاستقرار في مضيق تايوان".