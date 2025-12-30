الأخبار
أوساط ماكرون تنفي وجود "أدلة دامغة" لاتهامات موسكو بشأن هجوم أوكراني على مقر بوتين
أخبار دولية
2025-12-30 | 14:15
أوساط ماكرون تنفي وجود "أدلة دامغة" لاتهامات موسكو بشأن هجوم أوكراني على مقر بوتين
قال مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء إن اتهامات الكرملين لأوكرانيا بمهاجمة مقر تابع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا تستند إلى أي أدلة دامغة، حتى بعد التحقق من المعلومات مع شركائنا".
وأضاف المصدر "السلطات الروسية تتناقض مع نفسها بشأن ما حدث بالفعل".
وعن استمرار الغارات الجوية الروسية وتكثيفها، أكد المصدر أنها "في حد ذاتها عمل من أعمال التحدي لأجندة السلام التي يتبناها الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب".
أخبار دولية
ماكرون
"أدلة
دامغة"
لاتهامات
موسكو
أوكراني
بوتين
التالي
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل رجل حاول دهس جنود في الضفة الغربية المحتلة
إسرائيل تهدّد بتعليق عمل منظمات دولية غير حكومية في غزة
السابق
أخبار دولية
05:33
كييف: روسيا لم تقدّم "أدلة معقولة" على الاتهامات بمهاجمة مقر إقامة بوتين
أخبار دولية
05:33
كييف: روسيا لم تقدّم "أدلة معقولة" على الاتهامات بمهاجمة مقر إقامة بوتين
0
أخبار دولية
05:56
الكرملين يرفض تقديم أدلّة على تنفيذ مسيّرات أوكرانية هجوما على مقر إقامة بوتين
أخبار دولية
05:56
الكرملين يرفض تقديم أدلّة على تنفيذ مسيّرات أوكرانية هجوما على مقر إقامة بوتين
0
أخبار دولية
2025-12-29
زيلينسكي ينفي شن هجوم على مقر بوتين: موسكو تُمهّد ببساطة لتنفيذ ضربات
أخبار دولية
2025-12-29
زيلينسكي ينفي شن هجوم على مقر بوتين: موسكو تُمهّد ببساطة لتنفيذ ضربات
0
آخر الأخبار
2025-12-29
تاس: موسكو حددت هدف الهجوم الروسي المضاد وتوقيته بعد محاولة الهجوم على مقر إقامة بوتين
آخر الأخبار
2025-12-29
تاس: موسكو حددت هدف الهجوم الروسي المضاد وتوقيته بعد محاولة الهجوم على مقر إقامة بوتين
صحف اليوم
00:52
مسؤولان يمنيان لـ"الشرق الأوسط": قرارات العليمي لحماية سيادة الدولة
صحف اليوم
00:52
مسؤولان يمنيان لـ"الشرق الأوسط": قرارات العليمي لحماية سيادة الدولة
0
أخبار دولية
00:49
واشنطن تجري تدقيقا بشأن أميركيين صوماليين لتجريدهم من الجنسية
أخبار دولية
00:49
واشنطن تجري تدقيقا بشأن أميركيين صوماليين لتجريدهم من الجنسية
0
أخبار دولية
00:45
روسيا: حريق وأضرار بمصفاة توابسي جراء هجوم أوكراني
أخبار دولية
00:45
روسيا: حريق وأضرار بمصفاة توابسي جراء هجوم أوكراني
0
أخبار دولية
00:40
أوكرانيا: إصابة 4 بينهم 3 أطفال في هجوم روسي على أوديسا
أخبار دولية
00:40
أوكرانيا: إصابة 4 بينهم 3 أطفال في هجوم روسي على أوديسا
اقتصاد
2025-12-29
وزير المالية أصدر تعميما بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال 2025
اقتصاد
2025-12-29
وزير المالية أصدر تعميما بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال 2025
0
آخر الأخبار
2025-12-28
وفاة بريجيت باردو عن 91 عاما
آخر الأخبار
2025-12-28
وفاة بريجيت باردو عن 91 عاما
0
خبر عاجل
2025-11-25
اللجنة الرسمية المنظمة لزيارة قداسة البابا: الذين لم يُسجّلوا ولا يملكون بطاقات ويرغبون في حضور القدّاس على واجهة بيروت البحرية يمكنهم التواجد في المحيط الخارجي للموقع
خبر عاجل
2025-11-25
اللجنة الرسمية المنظمة لزيارة قداسة البابا: الذين لم يُسجّلوا ولا يملكون بطاقات ويرغبون في حضور القدّاس على واجهة بيروت البحرية يمكنهم التواجد في المحيط الخارجي للموقع
0
أخبار لبنان
2025-11-23
الرئيس عون: استهداف اسرائيل الضاحية الجنوبية دليل آخر على انها لا تأبه للدعوات المتكررة لوقف اعتداءاتها على لبنان
أخبار لبنان
2025-11-23
الرئيس عون: استهداف اسرائيل الضاحية الجنوبية دليل آخر على انها لا تأبه للدعوات المتكررة لوقف اعتداءاتها على لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:06
فعاليات اليوم الثاني والأخير من القمة العالمية للرياضة في دبي ومقابلات حصرية للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06
فعاليات اليوم الثاني والأخير من القمة العالمية للرياضة في دبي ومقابلات حصرية للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
اختتام مؤتمر الطاقة الاغترابية بجولة للمنتشرين في القرية الميلادية وبيت المغترب في البترون
تقارير نشرة الاخبار
14:04
اختتام مؤتمر الطاقة الاغترابية بجولة للمنتشرين في القرية الميلادية وبيت المغترب في البترون
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تهريب أدوية مرضى من المستشفى الى عيادة طبيب للاستفادة الشخصية
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تهريب أدوية مرضى من المستشفى الى عيادة طبيب للاستفادة الشخصية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
دفعة جديدة من سلاح منظمة التحرير للجيش اللبناني... والفصائل المتشددة عند رفضها للتسليم
تقارير نشرة الاخبار
13:58
دفعة جديدة من سلاح منظمة التحرير للجيش اللبناني... والفصائل المتشددة عند رفضها للتسليم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
كواليس لقاء ترامب - نتنياهو…
تقارير نشرة الاخبار
13:56
كواليس لقاء ترامب - نتنياهو…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
توتر في تل أبيب بعد لقاء ترامب–نتنياهو… غموض حول غزة ولبنان وتصعيد محتمل مع إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:54
توتر في تل أبيب بعد لقاء ترامب–نتنياهو… غموض حول غزة ولبنان وتصعيد محتمل مع إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السعودية تستهدف مركبات عسكرية أُفرغت من سفن إماراتية في اليمن
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السعودية تستهدف مركبات عسكرية أُفرغت من سفن إماراتية في اليمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اليمن على صفيح ساخن: تصعيد سعودي–إماراتي وصراع نفوذ يتجاوز خطوط التماس
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اليمن على صفيح ساخن: تصعيد سعودي–إماراتي وصراع نفوذ يتجاوز خطوط التماس
0
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
1
حال الطقس
02:21
منخفض جوي جديد غدًا...
حال الطقس
02:21
منخفض جوي جديد غدًا...
2
خبر عاجل
08:14
لمن قاموا بعمليات على منصة صيرفة... تعميم من وزارة المالية
خبر عاجل
08:14
لمن قاموا بعمليات على منصة صيرفة... تعميم من وزارة المالية
3
حال الطقس
13:32
منخفض جوي يضرب لبنان.... رياح عاتية وامطار غزيرة
حال الطقس
13:32
منخفض جوي يضرب لبنان.... رياح عاتية وامطار غزيرة
4
أمن وقضاء
02:25
انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز
أمن وقضاء
02:25
انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز
5
أخبار لبنان
09:58
وزارة الطاقة أعلنت أسعار تعرفات المولدات لشهر كانون الاول
أخبار لبنان
09:58
وزارة الطاقة أعلنت أسعار تعرفات المولدات لشهر كانون الاول
6
خبر عاجل
02:41
السعودية تدعو الامارات للانسحاب من اليمن خلال ٢٤ ساعة وتعرب عن اسفها لما قامت به من ضغط على قوات المجلس الجنوبي
خبر عاجل
02:41
السعودية تدعو الامارات للانسحاب من اليمن خلال ٢٤ ساعة وتعرب عن اسفها لما قامت به من ضغط على قوات المجلس الجنوبي
7
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
8
أمن وقضاء
08:46
بالصورة - الجيش يتسلُّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة
أمن وقضاء
08:46
بالصورة - الجيش يتسلُّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة
