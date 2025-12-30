أوساط ماكرون تنفي وجود "أدلة دامغة" لاتهامات موسكو بشأن هجوم أوكراني على مقر بوتين

قال مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء إن اتهامات الكرملين لأوكرانيا بمهاجمة مقر تابع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا تستند إلى أي أدلة دامغة، حتى بعد التحقق من المعلومات مع شركائنا".



وأضاف المصدر "السلطات الروسية تتناقض مع نفسها بشأن ما حدث بالفعل".



وعن استمرار الغارات الجوية الروسية وتكثيفها، أكد المصدر أنها "في حد ذاتها عمل من أعمال التحدي لأجندة السلام التي يتبناها الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب".