جيش جنوب السودان يأمر المدنيين بإخلاء مناطق المعارضة مع اشتداد المعارك
أخبار دولية
2025-12-30 | 15:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
جيش جنوب السودان يأمر المدنيين بإخلاء مناطق المعارضة مع اشتداد المعارك
أمر جيش جنوب السودان الثلاثاء، المدنيين بإخلاء مناطق تسيطر عليها قوات المعارضة في ولاية جونقلي في شرق البلاد، تفاديا لاستخدامهم "دروعا بشرية"، مع احتدام القتال بين الجانبين.
وقال المتحدث باسم قوات دفاع شعب جنوب السودان لول رواي كوانغ في بيان، إن على المدنيين مغادرة المناطق القريبة من الثكنات العسكرية ونقاط التجمع.
وجاء هذا الأمر غداة غارة جوية استهدفت سوقا في مقاطعة نيرول وأسفرت عن مقتل 26 مدنيا، وفق وسائل إعلام محلية، فيما أفادت منظمة حقوقية محلية وكالة فرانس برس بإصابة 30 آخرين.
وتصاعد القتال بين قوات الجيش والحركة الشعبية في المعارضة منذ 24 كانون الأول/ديسمبر، بعدما سيطرت الأخيرة على موقع عسكري في مدينة وات بولاية جونقلي.
وأضاف البيان أن "هذه الأوامر تهدف إلى تجنّب وتقليص الأضرار الجانبية خلال مراحل العمليات العسكرية".
ويشمل قرار الإخلاء ثلاث مقاطعات هي نيرول وأورور وأكوبو في ولاية جونقلي.
أخبار دولية
السودان
المدنيين
بإخلاء
مناطق
المعارضة
اشتداد
المعارك
0
أخبار دولية
2025-12-08
قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على حقل نفطي حيوي على الحدود مع جنوب السودان
أخبار دولية
2025-12-08
قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على حقل نفطي حيوي على الحدود مع جنوب السودان
0
أخبار دولية
2025-11-26
نصف مواطني جنوب السودان يعانون الجوع الحاد مع وصول المساعدات إلى أدنى مستوياتها
أخبار دولية
2025-11-26
نصف مواطني جنوب السودان يعانون الجوع الحاد مع وصول المساعدات إلى أدنى مستوياتها
0
آخر الأخبار
2025-11-08
الدفاع المدني بغزة: إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة
آخر الأخبار
2025-11-08
الدفاع المدني بغزة: إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة
0
آخر الأخبار
2025-11-06
المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين للجزيرة: نطالب بالسماح لنا بالوصول للنازحين في مناطق النزاع في السودان
آخر الأخبار
2025-11-06
المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين للجزيرة: نطالب بالسماح لنا بالوصول للنازحين في مناطق النزاع في السودان
0
صحف اليوم
00:52
مسؤولان يمنيان لـ"الشرق الأوسط": قرارات العليمي لحماية سيادة الدولة
صحف اليوم
00:52
مسؤولان يمنيان لـ"الشرق الأوسط": قرارات العليمي لحماية سيادة الدولة
0
أخبار دولية
00:49
واشنطن تجري تدقيقا بشأن أميركيين صوماليين لتجريدهم من الجنسية
أخبار دولية
00:49
واشنطن تجري تدقيقا بشأن أميركيين صوماليين لتجريدهم من الجنسية
0
أخبار دولية
00:45
روسيا: حريق وأضرار بمصفاة توابسي جراء هجوم أوكراني
أخبار دولية
00:45
روسيا: حريق وأضرار بمصفاة توابسي جراء هجوم أوكراني
0
أخبار دولية
00:40
أوكرانيا: إصابة 4 بينهم 3 أطفال في هجوم روسي على أوديسا
أخبار دولية
00:40
أوكرانيا: إصابة 4 بينهم 3 أطفال في هجوم روسي على أوديسا
0
اقتصاد
2025-12-29
وزير المالية أصدر تعميما بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال 2025
اقتصاد
2025-12-29
وزير المالية أصدر تعميما بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال 2025
0
آخر الأخبار
2025-12-28
وفاة بريجيت باردو عن 91 عاما
آخر الأخبار
2025-12-28
وفاة بريجيت باردو عن 91 عاما
0
خبر عاجل
2025-11-25
اللجنة الرسمية المنظمة لزيارة قداسة البابا: الذين لم يُسجّلوا ولا يملكون بطاقات ويرغبون في حضور القدّاس على واجهة بيروت البحرية يمكنهم التواجد في المحيط الخارجي للموقع
خبر عاجل
2025-11-25
اللجنة الرسمية المنظمة لزيارة قداسة البابا: الذين لم يُسجّلوا ولا يملكون بطاقات ويرغبون في حضور القدّاس على واجهة بيروت البحرية يمكنهم التواجد في المحيط الخارجي للموقع
0
أخبار لبنان
2025-11-23
الرئيس عون: استهداف اسرائيل الضاحية الجنوبية دليل آخر على انها لا تأبه للدعوات المتكررة لوقف اعتداءاتها على لبنان
أخبار لبنان
2025-11-23
الرئيس عون: استهداف اسرائيل الضاحية الجنوبية دليل آخر على انها لا تأبه للدعوات المتكررة لوقف اعتداءاتها على لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
فعاليات اليوم الثاني والأخير من القمة العالمية للرياضة في دبي ومقابلات حصرية للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06
فعاليات اليوم الثاني والأخير من القمة العالمية للرياضة في دبي ومقابلات حصرية للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
اختتام مؤتمر الطاقة الاغترابية بجولة للمنتشرين في القرية الميلادية وبيت المغترب في البترون
تقارير نشرة الاخبار
14:04
اختتام مؤتمر الطاقة الاغترابية بجولة للمنتشرين في القرية الميلادية وبيت المغترب في البترون
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تهريب أدوية مرضى من المستشفى الى عيادة طبيب للاستفادة الشخصية
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تهريب أدوية مرضى من المستشفى الى عيادة طبيب للاستفادة الشخصية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
دفعة جديدة من سلاح منظمة التحرير للجيش اللبناني... والفصائل المتشددة عند رفضها للتسليم
تقارير نشرة الاخبار
13:58
دفعة جديدة من سلاح منظمة التحرير للجيش اللبناني... والفصائل المتشددة عند رفضها للتسليم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
كواليس لقاء ترامب - نتنياهو…
تقارير نشرة الاخبار
13:56
كواليس لقاء ترامب - نتنياهو…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
توتر في تل أبيب بعد لقاء ترامب–نتنياهو… غموض حول غزة ولبنان وتصعيد محتمل مع إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:54
توتر في تل أبيب بعد لقاء ترامب–نتنياهو… غموض حول غزة ولبنان وتصعيد محتمل مع إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السعودية تستهدف مركبات عسكرية أُفرغت من سفن إماراتية في اليمن
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السعودية تستهدف مركبات عسكرية أُفرغت من سفن إماراتية في اليمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اليمن على صفيح ساخن: تصعيد سعودي–إماراتي وصراع نفوذ يتجاوز خطوط التماس
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اليمن على صفيح ساخن: تصعيد سعودي–إماراتي وصراع نفوذ يتجاوز خطوط التماس
0
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
1
حال الطقس
02:21
منخفض جوي جديد غدًا...
حال الطقس
02:21
منخفض جوي جديد غدًا...
2
خبر عاجل
08:14
لمن قاموا بعمليات على منصة صيرفة... تعميم من وزارة المالية
خبر عاجل
08:14
لمن قاموا بعمليات على منصة صيرفة... تعميم من وزارة المالية
3
حال الطقس
13:32
منخفض جوي يضرب لبنان.... رياح عاتية وامطار غزيرة
حال الطقس
13:32
منخفض جوي يضرب لبنان.... رياح عاتية وامطار غزيرة
4
أمن وقضاء
02:25
انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز
أمن وقضاء
02:25
انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز
5
أخبار لبنان
09:58
وزارة الطاقة أعلنت أسعار تعرفات المولدات لشهر كانون الاول
أخبار لبنان
09:58
وزارة الطاقة أعلنت أسعار تعرفات المولدات لشهر كانون الاول
6
خبر عاجل
02:41
السعودية تدعو الامارات للانسحاب من اليمن خلال ٢٤ ساعة وتعرب عن اسفها لما قامت به من ضغط على قوات المجلس الجنوبي
خبر عاجل
02:41
السعودية تدعو الامارات للانسحاب من اليمن خلال ٢٤ ساعة وتعرب عن اسفها لما قامت به من ضغط على قوات المجلس الجنوبي
7
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
8
أمن وقضاء
08:46
بالصورة - الجيش يتسلُّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة
أمن وقضاء
08:46
بالصورة - الجيش يتسلُّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة
