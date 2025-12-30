جيش جنوب السودان يأمر المدنيين بإخلاء مناطق المعارضة مع اشتداد المعارك

أمر جيش جنوب السودان الثلاثاء، المدنيين بإخلاء مناطق تسيطر عليها قوات المعارضة في ولاية جونقلي في شرق البلاد، تفاديا لاستخدامهم "دروعا بشرية"، مع احتدام القتال بين الجانبين.



وقال المتحدث باسم قوات دفاع شعب جنوب السودان لول رواي كوانغ في بيان، إن على المدنيين مغادرة المناطق القريبة من الثكنات العسكرية ونقاط التجمع.



وجاء هذا الأمر غداة غارة جوية استهدفت سوقا في مقاطعة نيرول وأسفرت عن مقتل 26 مدنيا، وفق وسائل إعلام محلية، فيما أفادت منظمة حقوقية محلية وكالة فرانس برس بإصابة 30 آخرين.



وتصاعد القتال بين قوات الجيش والحركة الشعبية في المعارضة منذ 24 كانون الأول/ديسمبر، بعدما سيطرت الأخيرة على موقع عسكري في مدينة وات بولاية جونقلي.



وأضاف البيان أن "هذه الأوامر تهدف إلى تجنّب وتقليص الأضرار الجانبية خلال مراحل العمليات العسكرية".



ويشمل قرار الإخلاء ثلاث مقاطعات هي نيرول وأورور وأكوبو في ولاية جونقلي.

