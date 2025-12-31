الأخبار
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
رياضة
LBCI
LBCI

روسيا: حريق وأضرار بمصفاة توابسي جراء هجوم أوكراني

أخبار دولية
2025-12-31 | 00:45
مشاهدات عالية
2min
روسيا: حريق وأضرار بمصفاة توابسي جراء هجوم أوكراني

أعلن مقر العمليات في منطقة كراسنودار الروسية اليوم الأربعاء أن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة أدى لإصابة شخصين واشتعال حريق تم إخماده سريعا بمصفاة توابسي النفطية.

وأوضح مقر العمليات، وهو هيئة إقليمية مكلفة بمواجهة حالات الطوارئ، على تطبيق تيليغرام للرسائل أن الهجوم ألحق أضرارا بمعدات المصفاة ورصيف ميناء وخمسة منازل.

وتقع توابسي بمنطقة كراسنودار في جنوب غرب روسيا على البحر الأسود وتبعد نحو 350 كيلومترا من أقرب أجزاء البر الرئيسي الأوكراني على الجهة المقابلة من بحر آزوف.

وتم إخماد حريق المصفاة بعدما أتى على نحو 300 متر مربع، لكن السلطات لم تقدم تفاصيل عن حجم الأضرار التي لحقت بمعدات المصفاة أو ما إذا كانت العمليات قد توقفت.

ويشكل ميناء توابسي أحد المنافذ الرئيسية الروسية على البحر الأسود للمنتجات النفطية، وترتكز أنشطته على مصفاة توابسي التابعة لشركة روسنفت والموجهة للتصدير ولديها القدرة على معالجة نحو 240 ألف برميل يوميا وتوفر منتجات مثل النفتا وزيت الوقود والديزل.

وتعرض الميناء والمصفاة مرارا لهجمات أوكرانية بطائرات مسيرة خلال الحرب التي شنتها روسيا منذ ما يقرب من أربع سنوات، وأفادت تقارير بأن الضربات السابقة تسببت في اندلاع حرائق وعطلت العمليات في بعض الأحيان.

ونشرت وسائل إعلام أوكرانية صورا على تيليجرام تظهر حريقا كبيرا مشتعلا من بعيد في ظلام الليل.

ولم يصدر تعليق رسمي بعد من كييف عن الهجوم. ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من الأمر أو من حجم الأضرار.

وقالت قناة شوت، وهي قناة إخبارية على تطبيق تيليجرام لديها مصادر في الأجهزة الأمنية الروسية، إن دوي سلسلة من الانفجارات سُمع في توابسي في وقت متأخر أمس الثلاثاء.

أخبار دولية

وأضرار

بمصفاة

توابسي

أوكراني

