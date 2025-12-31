أوكرانيا: إصابة 4 بينهم 3 أطفال في هجوم روسي على أوديسا

أعلنت السلطات المحلية في أوديسا بأوكرانيا اليوم الأربعاء أن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على المنطقة خلال الليل مما أسفر عن إلحاق أضرار بمبان سكنية وبنية تحتية وإصابة أربعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال.



وتتعرض أوديسا، وهي ميناء رئيسي مطل على البحر الأسود، لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة الروسية خلال الحرب الدائرة منذ قرابة أربع سنوات إذ استهدفت الهجمات مرارا قطاعات الطاقة والنقل وبنية الموانئ التحتية علاوة على المناطق السكنية.



وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا عبر تطبيق تيليغرام: "استهدفت طائرات مسيرة البنية التحتية السكنية واللوجستية وقطاع الطاقة في منطقتنا".



وذكر سيرهي ليساك رئيس الإدارة العسكرية في أوديسا عبر تطبيق تيليغرام أن أربعة أشخاص، بينهم رضيع يبلغ سبعة أشهر وطفلان آخران، أصيبوا في مدينة أوديسا، وهي المركز الإداري لمنطقة أوديسا.



وأشار إبى أن حطام الطائرات المسيرة والاستهدافات المباشرة ألحقت أضرارا بواجهات ونوافذ العديد من المباني السكنية المرتفعة.



ونشر ليساك صورا تظهر تصاعد الدخان من مبنى سكني متعدد الطوابق خلال الليل وألسنة اللهب وراء عدة نوافذ وما يبدو أنه خرطوم مياه يستخدمه رجال الإطفاء لإخماد الحريق.



ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقارير بشكل مستقل. ولم يصدر أي تعليق بعد من روسيا بشأن الهجمات على أوديسا.